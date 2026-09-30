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Атаки Путіна по Україні набрали небезпечного характеру: до напдепів звернулися із терміновим ультиматумом

Громадський діяч розкритикував роботу Верховної Ради та закликав депутатів активніше ухвалювати рішення, необхідні для оборони країни

30 вересня 2026, 10:20
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Клименко Елена

Вночі російські війська знову атакували енергетичну інфраструктуру столичного регіону. Волонтер і громадський діяч Сергій Стерненко заявив, що удари РФ по українській інфраструктурі набувають ширшого характеру. За його словами, цього року під загрозою перебувають не лише об’єкти електроенергетики.

Атаки Путіна по Україні набрали небезпечного характеру: до напдепів звернулися із терміновим ультиматумом

Фото: з відкритих джерел

Стерненко зазначив, що Росія вже проводить кампанію ударів по українській енергетиці, однак нинішня тактика має суттєву відмінність. За його словами, російські атаки можуть бути спрямовані також по об’єктах торгівлі, дата-центрах, автозаправних станціях та іншій інфраструктурі, необхідній для нормального функціонування міст.

"Ворог вже здійснює кампанію атак проти нашої електрики. Відмінність цього року — удари спрямовуються також і на обʼєкти торгівлі, дата-центри, АЗС тощо", — заявив Стерненко.

Громадський діяч вважає, що таким чином російська сторона розраховує створити для українців максимально складні умови протягом осені та зими. На його думку, мета такої кампанії — посилити тиск на цивільне населення та змусити Україну погодитися на капітуляцію. 

Водночас Стерненко наголосив, що подібна стратегія вже застосовувалася Росією у попередні роки, але не дала очікуваного результату.

"Росіяни знову не досягнуть своїх цілей. Ми вистоїмо", — підкреслив він. 

Окремо Стерненко розкритикував роботу Верховної Ради. Він заявив, що відсутність необхідних реформ, на його думку, створює для України додаткові проблеми, зокрема через недоотримання міжнародного фінансування, яке необхідне для захисту енергетики та розвитку українського виробництва озброєння. 

"Якщо народні депутати не хочуть сприяти планам Росії — вони зобовʼязані прокинутися і почати працювати у форматі парламенту воєнного часу", — заявив Стерненко. 

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна стикається з дедалі більшою увагою європейських партнерів до питань боротьби з корупцією, верховенства права та дотримання демократичних принципів. На цьому тлі подальша міжнародна підтримка Києва може залежати не лише від ситуації на фронті, а й від внутрішніх реформ. 



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Джерело: https://www.facebook.com/ssternenko/posts/pfbid038MKr71ZwzFpMuj1sx48MEkBWZjhPskxV7iP3aBiGeKaNBEuKqCG2k3GZcE3RGPUel?locale=uk_UA
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