Атаки на АЗС Києва мають цинічну мету: розкрито новий страшний задум Путіна

Російські удари по автозаправних станціях Києва можуть бути спробою Кремля створити психологічний тиск на населення та спровокувати побоювання щодо дефіциту пального. Таку оцінку висловив військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко. За його версією, Москва намагається відповісти на українські удари по російській нафтопереробній інфраструктурі.

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Романенко пов'язує нову тактику РФ із проблемами на російському паливному ринку. Він стверджує, що удари по НПЗ створили для Москви відчутні труднощі, а Кремль тепер прагне викликати схожу реакцію серед українців.

"Путін прагне щось подібне створити у Києві, тому вони розпочали прицільно бити реактивними дронами по АЗС і не лише у Києві", — заявив експерт.

Водночас Романенко вважає, що спричинити масштабний дефіцит пального в Україні такими атаками Росії буде складно. За його словами, після 2022 року країна перебудувала та диверсифікувала систему постачання паливно-мастильних матеріалів.

"Намагання Путіна знищити АЗС і спровокувати у Києві ситуацію з пальним, яка зараз є у Москві, — така собі ідея", — зазначив генерал-лейтенант.

Головну небезпеку Романенко бачить не у можливому дефіциті, а в загрозі для цивільного населення. Заправки щодня відвідує велика кількість людей, тому удари по таких об'єктах можуть призводити до жертв. Експерт радить під час повітряної тривоги не перебувати поблизу автозаправних комплексів.

"АЗС — це виключно спроба тиску на цивільних людей. Зараз на заправках Києва є бензин і немає черг, але відчувається певне напруження", — пояснив Романенко.

При цьому експерт не вважає атаки на заправки однозначною ознакою початку нової масштабної кампанії проти енергетики. На його думку, удари по АЗС можуть тривати окремо, тоді як найбільшу загрозу для енергосистеми традиційно становлять атаки на великі об'єкти генерації у холодний період.

Портал "Коментарі" вже писав, що у Палаті представників США розпочалася процедура, яка може привести до голосування щодо імпічменту міністра оборони Піта Гегсета. Ініціатором виступив республіканець від Кентуккі Томас Массі, який звинувачує очільника Пентагону у зловживанні повноваженнями через участь США у війні проти Ірану без попереднього схвалення Конгресу.