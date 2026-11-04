Арсенал терору: у ГУР розкрили, скільки тисяч ракет накопичила та виготовляє Росія попри санкції

Держава-агресор Росія, попри запроваджені міжнародні санкції, спромоглася зберегти серйозний потенціал далекобійного ракетного озброєння та продовжує підтримувати високі темпи його випуску. Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) оприлюднило актуальні дані щодо обсягів виробництва та накопичених Кремлем резервів для ударів по українських містах.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Станом на середину осені 2026 року агресор володіє значними ресурсами для ведення повітряної війни.

"Резерви росії становлять до 700 балістичних ракет і кілька тисяч крилатих ракет різних типів", — зазначають у ГУР.

Водночас наявні потужності російського військово-промислового комплексу дають змогу виготовляти сумарно понад 200 крилатих і балістичних ракет щомісяця, причому "з них до 110 одиниць припадає на балістичне озброєння". Найбільш масовими у виробництві залишаються снаряди типу Х-101, місячний план випуску яких перевищує 80 одиниць, хоча розвідники фіксують і серйозний брак:

"У ракетах фіксують технічні дефекти, зокрема проблеми зі сходженням з авіаційних носіїв. Через це окремі партії повертають на заводи для усунення несправностей".

У розрізі балістичного та високоточного озброєння ситуація на підприємствах РФ виглядає неоднорідно. Поточні запаси балістичних "Іскандер-М" становлять приблизно 115 одиниць, а заводи стабільно видають близько 65 нових екземплярів щомісяця.

"Паралельно триває розробка модернізованого ракетного комплексу з прогнозованою дальністю ураження 550–700 км", — додають у відомстві.

На противагу цьому випуск гіперзвукових Х-47М2 "Кинджал" російським інженерам довелося повністю заморозити. Як встановила розвідка, "виробництво ракет Х-47М2 “кінджал” тимчасово призупинено через проблеми з точністю", а вивільнені лінії Москва переорієнтувала на інші балістичні системи.

Щодо флотського та берегового озброєння, то Росія накопичила понад 450 крилатих ракет "Калібр" (виробляючи близько 29 штук на місяць), але наразі "держава-агресор спрямовує значну частину цих ракет до стратегічного резерву, зокрема для подальшого оснащення флотів". На складах також зберігається понад 600 протикорабельних ракет "Онікс", які тепер адаптували під наземні цілі, оснастивши потужнішою бойовою частиною. Натомість запаси новітніх 3М22 "Циркон" перевищують 120 одиниць, оскільки темпи їхнього виробництва залишаються відносно невисокими — за сім місяців поточного року ВПК РФ спромігся виготовити трохи більше 30 таких ракет. Також у розпорядженні ворога залишається до 400 зенітних керованих ракет РМ-48У до комплексів С-400 із темпом випуску близько 40 одиниць на місяць.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що учора окупанти завдали масованого удару по Україні, скільки всього запустили по містах.