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Армія Путіна встановила антирекорд втрат: скільки військових Росія втратила за жовтень

Жовтень став найважчим місяцем для російської армії з початку повномасштабної війни

2 листопада 2026, 07:55
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Кравцев Сергей

Російська армія у жовтні 2026 року зазнала рекордних втрат за весь час повномасштабного вторгнення в Україну. За даними Генерального штабу ЗСУ, за місяць російські війська втратили 54 400 військовослужбовців убитими та тяжко пораненими. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Армія Путіна встановила антирекорд втрат: скільки військових Росія втратила за жовтень

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Це вже четвертий місяць поспіль, коли втрати російської армії перевищують 40 тисяч людей. При цьому жовтневий показник став найвищим із лютого 2022 року.

Командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді із позивним "Мадьяр" повідомив, що найбільш серйозні втрати російські підрозділи зазнали на Добропільському, Олександрівському та Гуляйпільському напрямках.

Аналітики ISW звертають увагу не лише на масштаб втрат, а й на проблеми Росії із їх поповненням. За оцінкою інституту, російська армія продовжує втрачати особовий склад швидше, ніж отримує нових військовослужбовців для компенсації цих втрат. Одночасно окупанти стикаються із втратою зайнятих позицій.

У ISW вважають, що саме поєднання цих факторів може пояснювати зміну військової стратегії Володимира Путіна. Російський президент, ймовірно, робить ставку на балістичні ракети великої дальності та реактивні безпілотники, розраховуючи посилити тиск на Україну взимку та домогтися її капітуляції.

Таким чином, рекордні втрати на фронті можуть спонукати Кремль до спроб компенсувати нестачу живої сили масованими повітряними ударами.

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Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-november-1-2026/
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