Армія Путіна перейшла до аномальний дій: озвучено страшне застереження для України

Початок квітня ознаменувався несподіваними переміщеннями російських військ на південному фронті України. Якщо перша половина минулого тижня відповідала типовому щомісячному графіку перекидання сил і демонструвала сповільнення активності на всіх напрямках, то з 2 квітня фіксується значно більший обсяг пересувань із Донецька через Маріуполь на Запорізький напрямок, заявив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Він зазначив, що техніку та особовий склад переміщують не з навчальних полігонів, а безпосередньо з передових позицій на лінії фронту.

Російські війська рухаються організованими колонами, у складі яких зазвичай 50–60 транспортних засобів, включно з "буханками", вантажівками та тягачами з бронетехнікою. За словами Андрющенка, подібна активність є аномальною і рідко зустрічається в поточних умовах війни.

"Є три незвичні ознаки цієї операції. По-перше, сам маршрут: переміщення через Маріуполь на Запоріжжя відбувається нечасто, особливо у таких масштабах. По-друге, колони рухаються організовано, що явно демонструє обсяг та напрямок перекидання сил", — пояснив експерт.

Він також зауважив, що на лінії фронту наразі немає активності, яка відповідала б такому терміновому перекиданню ресурсів. Це, на його думку, свідчить про два можливі сценарії: або в певних районах, зокрема навколо Оріхова та Степногірська, навис щільний "туман війни", або російське командування змінило плани і готує удари у конкретних точках для наступальних дій.

За словами Андрющенка, подібні пересування є дуже рідкісними і вказують на потенційні зміни в стратегії ворога, що робить ситуацію на Запорізькому напрямку особливо тривожною для оборонних сил України.

Портал "Коментарі" вже писав, що 7 квітня вранці у Нікополі на Дніпропетровщині російські окупанти здійснили цілеспрямовану атаку на цивільний автобус за допомогою безпілотника. Унаслідок обстрілу загинули троє людей, ще 12 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомили голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа та міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.