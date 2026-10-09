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Американці перейшли до нового етапу у війні в Україні: експерт розніс страшну помилку Трампа

Директор Центру міжнародних досліджень сумнівається, що можливе повернення до співпраці з Росією змусить Путіна змінити політику щодо України

9 жовтня 2026, 17:30
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Клименко Елена








Сполучені Штати можуть бути зацікавлені у відновленні економічної співпраці з Росією навіть попри те, що війна проти України триває. У Києві побоюються, що потенційні домовленості між Вашингтоном і Москвою можуть просуватися під гаслами мирного врегулювання, але не забезпечать припинення російської агресії. Про це заявив Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова.

Американці перейшли до нового етапу у війні в Україні: експерт розніс страшну помилку Трампа

Фото: з відкритих джерел

За словами експерта, американська адміністрація поступово повертається до ідеї налагодження відносин із Москвою, зокрема у сфері торгівлі та спільних економічних проєктів. При цьому переконливих доказів того, що така співпраця здатна змусити Кремль зупинити війну, немає.

"Американці приходять до нового етапу, коли вони вже не звертають увагу на війну Росії проти України, що продовжується, і при цьому потихеньку переходять до того, що вони хотіли давно робити і мріяли про це ще перші чотири роки президентства Трампа, — до покращення відносин і будування фундаменту для майбутніх стратегічних відносин з Росією, зокрема у сфері економіки і торгівлі", — зазначив Дубовик.

Експерт також звернув увагу на обговорення можливого відновлення роботи газопроводу "Північний потік". Водночас він сумнівається, що повернення до масштабної економічної взаємодії з Росією змінить підхід Володимира Путіна до України. 

Як приклад Дубовик навів політику "перезавантаження" відносин із Москвою, яку проводила адміністрація президента США Барака Обами. Тоді Вашингтон також розраховував, що поліпшення двосторонніх відносин сприятиме пом’якшенню російської політики щодо сусідніх держав. Однак, на думку експерта, цей підхід не виправдав очікувань.

"Не спрацювало тоді, не спрацює і зараз, бо для Путіна це просто засіб заманити американців до якоїсь співпраці, показати, що ми добрі, що можна заробити грошей. Головне — просто Україну не підтримуйте. На нас тиснути не треба, а тоді ми про все домовимося", — пояснив Дубовик.

Портал "Коментарі" вже писав, що українська делегація вирушила до Сполучених Штатів, щоб обговорити активізацію дипломатичних зусиль і можливі кроки до завершення війни з Росією.   



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=bHiLMkhMhls
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