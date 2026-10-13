Американці перевершили всі межі піару: у Зеленського жорстко відповіли на заяву про мирну угоду

Публікація американського видання The Washington Post про нібито спільний мирний план США та Європи щодо завершення війни в Україні не відображає узгодженої позиції західних партнерів. В Офісі президента вважають, що матеріал передає погляд лише частини американської переговорної команди, а його оприлюднення може бути спробою Вашингтону продемонструвати власні дипломатичні успіхи. Про це заявив радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин у коментарі журналістам.

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"Це не "США та європейські країни". Це переказ погляду частини американської команди на зустріч у Флориді, де були американці, українці, європейці. Непоганий піар американської сторони", — наголосив Литвин.

Таким чином, в ОП поставили під сумнів твердження про те, що оприлюднені положення є спільно погодженою пропозицією Вашингтону та європейських столиць.

Раніше The Washington Post повідомила про дипломатичну рамку врегулювання війни, яка нібито складається з чотирьох основних напрямів. Серед них — масштабна програма відбудови України за участю Світового банку та гарантії безпеки для Києва з боку США й європейських держав.

Ще два блоки, за даними видання, стосуються припинення вогню вздовж нинішньої лінії зіткнення та відновлення енергетичної співпраці з Росією. Зокрема, йдеться про можливе транспортування російських вуглеводнів до Європи та скасування частини економічних обмежень проти Москви.

Консультації відбувалися у Флориді за участю американських переговорників Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа. До обговорень також долучилися представники України, Великої Британії, Франції та Німеччини.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна може опинитися під тиском через прагнення президента США Дональда Трампа домогтися домовленостей із Росією щодо припинення або обмеження ударів по окремих об’єктах. .