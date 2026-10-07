Зелений колір зникає не просто так: чому листя восени стає жовтим і червоним

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Сергій Кречмаровський
Щойно дерева починають змінювати звичний зелений колір на яскраві жовті, помаранчеві та червоні відтінки, стає зрозуміло, що літо закінчується. Але ця сезонна "перефарбовка" має цілком наукове пояснення. Восени в листі відбуваються хімічні зміни, пов'язані зі зменшенням кількості світла та зниженням температури.
Осіннє листя різних відтінків ілюструє сезонну зміну кольору листя. Фото: StockSnap / Pixabay
Основну роль у забарвленні листя відіграє хлорофіл — пігмент, необхідний рослинам для фотосинтезу. Саме він надає листю характерного зеленого кольору та допомагає перетворювати енергію сонячного світла на хімічну енергію.
У міру наближення осені світловий день скорочується, а температура повітря знижується. За таких умов вироблення хлорофілу припиняється, а наявний пігмент поступово руйнується. Коли зелений колір слабшає, стають помітними інші пігменти, які раніше були приховані хлорофілом.
Жовті відтінки пов'язані переважно з ксантофілами, а помаранчеві — з каротинами. Ці пігменти присутні в листі й раніше, але влітку їхній колір маскує велика кількість хлорофілу. Коли зеленого пігменту стає менше, осінні барви виходять на перший план.
А ось червоне та багряне листя має дещо інше походження. У деяких дерев, зокрема дубів та кизилу, восени утворюються антоціани. Ці пігменти можуть формуватися наприкінці літа, коли природні цукри затримуються в листі. Саме вони відповідають за червоні та пурпурові відтінки.
Не всі дерева восени втрачають листя. Листопадні породи змінюють колір і скидають листя щороку, тоді як вічнозелені рослини залишаються зеленими протягом холодного сезону.
Після зміни кольору листок поступово відокремлюється від дерева. У його основі формуються спеціальні клітини, які створюють своєрідний бар'єр між листком і гілкою. Згодом достатньо вітру або ослаблення тканин, щоб листок упав на землю.
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