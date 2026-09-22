Ви точно їх чули: які нові слова увійшли до словника і що вони означають

Деякі слова роками використовуються в інтернеті та повсякденному мовленні, перш ніж потрапити до словника. В останньому оновленні Merriam-Webster, одного з найвідоміших американських словників англійської мови, з'явилося близько 1400 нових слів та значень.

Нові слова поступово входять у мову і з часом стають частиною словників. Фото: PublicDomainPictures / Pixabay

Looksmaxxing (максимізація привабливості). Так називають спроби покращити свою зовнішність, іноді вдаючись до досить радикальних методів. Поруч із ним з'явився glow-up (помітне поліпшення зовнішності чи образу) — вираз для опису яскравого перетворення людини чи предмета.

Sunday scaries (тривога перед початком робочого тижня). Так називають неприємне почуття, яке з'являється у неділю через наближення понеділка. А crashout (емоційний зрив) описує ситуацію, коли людина втрачає контроль над емоціями чи поведінкою.

Cuffing season (сезон пошуку стосунків). Вираз стосується холодних місяців року, коли деякі самотні люди починають активніше шукати романтичного партнера. Тепер цей термін набув офіційного словникового визначення.

Parasocial (парасоціальний). Слово описує односторонній емоційний зв'язок людини з тим, кого вона особисто не знає, наприклад зі знаменитістю чи персонажем. Ще один інтернет-термін – Rickroll (інтернет-розіграш з піснею Ріка Естлі). Це ситуація, коли людину обманом змушують відкрити посилання на кліп "Never Gonna Give You Up".

Vibe coding (створення програм за допомогою ШІ). Так називають підхід, у якому людина використовує штучний інтелект для написання програм за допомогою звичайних текстових запитів. До словника також увійшло AGI (універсальний штучний інтелект) – термін для гіпотетичної системи ШІ загального призначення.

Uncanny valley (зловісна долина). Це неприємне відчуття, що виникає, коли штучний об'єкт майже схожий на людину, але виглядає при цьому неприродно.

Поповнення словника стосується не лише інтернету та технологій. До нього також увійшли cake pop (кейк-поп, невеликий десерт із бісквіту на паличці), chili crisp (гострий хрусткий соус із перцем чилі), superfood (суперфуд) та yacht rock (музичний жанр, пов'язаний із м'яким роком 1970–1980-х).

При цьому редактори Merriam-Webster не додають слова лише через їхню короткочасну популярність. Вони вивчають, наскільки широко вираз використовується і чи закріпилося його стійке значення. Тому оновлення словника відображає зміни не тільки в інтернет-сленгу, а й у технологіях, культурі та повсякденному житті.

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