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Ви щодня бачите Місяць, але не знаєте, звідки взялася його назва: ось відповідь

Назва нашого супутника має давній зв'язок із місячними фазами та відліком часу

29 вересня 2026, 15:38
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Сергій Кречмаровський

Місяць настільки звичний для людства, що мало хто замислюється про походження його назви. Проте історія цього слова пов'язана з однією з найдавніших потреб людей — вимірювати час за змінами на небі.

Ви щодня бачите Місяць, але не знаєте, звідки взялася його назва: ось відповідь

Місяць і його фази з давніх часів допомагали людям відраховувати час. Фото: VanFulpen / Pixabay

Назва пов'язана з часом

В англійській мові слово moon походить від давньоанглійського mōna та має спільне коріння зі словами, які в різних давніх мовах означали "Місяць" або "місяць" як одиницю часу. Це коріння пов'язують зі значенням "вимірювати" — адже регулярна зміна фаз Місяця здавна була природним способом відстежувати плин часу.

Подібний зв'язок існує і в інших мовах. У деяких із них слова зі значенням "Місяць" та "місяць" мають спільне походження. Це відображає давню практику використовувати місячний цикл для календарних розрахунків.

Коли відкрили інші "місяці"

Довгий час люди знали лише один Місяць — супутник Землі. Ситуація змінилася у 1610 році, коли Галілео Галілей за допомогою телескопа виявив чотири тіла, що оберталися навколо Юпітера. Спочатку він прийняв їх за далекі зорі, але спостереження показали, що вони рухаються разом із планетою.

Галілей назвав відкриті об'єкти "Медицейськими зорями" на честь своїх покровителів. У власних записах він також використовував римські цифри, позначаючи їх за відстанню від Юпітера.

Важливу роль у появі сучасної термінології відіграв німецький астроном Йоганн Кеплер. Наприкінці 1610 року він почав використовувати латинське слово satelles, тобто "супутник", "той, хто супроводжує", для позначення таких тіл. Саме це слово згодом стало основою міжнародного терміна satellite.

У 1614 році Кеплер також запропонував називати чотири супутники Юпітера іменами персонажів античної міфології — Іо, Європа, Ганімед і Каллісто. Однак ці назви стали загальноприйнятими лише значно пізніше.

Тож звичне слово "Місяць" має набагато давнішу історію, ніж сучасна космонавтика. Воно нагадує про часи, коли рух небесного світила був одним із головних природних способів відраховувати час, а відкриття нових супутників уже згодом змусило вчених створювати для них точні наукові терміни.

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Джерело: https://www.popsci.com/science/why-is-the-moon-called-the-moon/
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