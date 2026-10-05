Вчені назвали професії з найвищим ризиком раку від радіації: несподіваний лідер

Пілоти та бортпровідники мають найвищий серед працівників у США рівень смертності від раку, пов’язаного з радіаційним опроміненням. Такого висновку дійшли дослідники Гарвардської медичної школи, проаналізувавши понад 12,7 млн свідоцтв про смерть.

Професії з найвищим ризиком раку.

Дослідження опублікували 17 серпня 2026 року в науковому журналі JAMA Internal Medicine. Вчені використали дані про 503 професії за 2020–2024 роки, зокрема приблизно 14 тисяч пілотів і 7 тисяч бортпровідників.

За результатами аналізу, бортпровідники посіли перше місце, а пілоти стали другими за часткою смертей від радіаційно пов’язаних видів раку. Для них цей показник становив близько 7%. Крім того, виявилося, що серед працівників, які безпосередньо мають роботу з радіацією, а саме ядерні технологи опинилися лише на 12-й позиції у рейтингу.

Як пояснює керівник дослідження Вішал Патель пілоти та бортпровідники проводять значну кількість часу, літаючи на крейсерських висотах, де вплив космічного випромінювання набагато вищий, ніж на рівні землі. За оцінками вчених, екіпажі літака можуть отримувати приблизно 3–6 мілізівертів космічного випромінювання на рік, тоді як за стандартами максимально допустима річна доза радіації для звичайної людини становить 1 мілізіверт на рік.

Також результати показали, що серед пілотів та бортпровідників спостерігався значно вищий рівень смертності від раку молочної залози, раку центральної нервової системи, раку простати та меланоми, а також підвищений рівень смертності від лейкемії. Однак автори дослідження також наголошують, що отримані дані не доводять, що саме радіація є причиною підвищеної смертності. На екіпажі також впливають нічні зміни, часті перельоти через часові пояси та інші фактори.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що вчені в Чорнобилі знайшли істот, на яких не впливає радіація.