Світові гіганти соцмереж: хто править цифровим світом та як вибір українців відрізняється від глобальних трендів (ІНФОГРАФІКА)

Цифровий простір 2025 року живе за правилами глобальних соцмереж, які перетворилися на повноцінні екосистеми й давно перестали бути просто майданчиками для спілкування. Вони задають тон інформаційному порядку денному, впливають на культуру, бізнес і політику. Згідно зі світовими рейтингами, повідомляє видання видання Galera, у топі закріпилася п’ятірка гігантів, які продовжують утримувати мільярдну аудиторію.

Соцмережі, що керують світом: мільярди користувачів щодня обирають саме їх

Наймасовішою платформою залишається Facebook — його обирають понад три мільярди користувачів, і попри конкуренцію, він тримає беззаперечне перше місце у світі. Не відстає YouTube, який давно став глобальною відеобібліотекою: від новин і інтерв’ю до стримів та аналітики. Третім за масштабом є WhatsApp, що домінує у приватному листуванні, завдяки простоті та доступності для всіх вікових груп. Тим часом Instagram залишається головною платформою для візуального контенту й бізнесів, що працюють з аудиторією через сторіз, Reels та брендований контент. А TikTok, який перевернув уявлення про формат короткого відео, продовжує захоплювати молодих користувачів і впливати на світові тренди — від музичних хітів до трендових фраз і культурних флешмобів.

Та попри глобальні закономірності, Україна демонструє власну цифрову поведінку, яка суттєво відрізняється від світових тенденцій. Українці роблять ставку не лише на спілкування, а й на швидкість інформації, оперативність та доступ до новин у реальному часі. Саме тому на перше місце у нас виходить Telegram — платформа, що стала інформаційним штабом країни. Вона замінила традиційні медіа у багатьох аспектах: від новинних каналів і сповіщень про загрози до робочих чатів і тематичних спільнот.

Паралельно з цим YouTube в Україні фактично став новим телебаченням: тут дивляться все — від розваг і подкастів до глибоких розслідувань і новинних форматів. Instagram залишився основним простором для особистих історій, краси, бізнесу та лайфстайл-контенту. Facebook тримає дорослішу аудиторію, яка звикла до довгих текстів і дискусій, а TikTok формує гумор, тренди й короткі відео для наймолодшого сегмента.

