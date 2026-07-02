Чому 90% людей є правшами: вчені знайшли несподіване пояснення в еволюції людини

Чому переважна більшість людей користується правою рукою, тоді як лівшами залишаються лише близько 10% населення? Це питання десятиліттями цікавило науковців. Однак, тепер нове дослідження британських учених свідчить, що відповідь може критися не лише в особливостях мозку, а й у тому, як наші предки навчилися ходити на двох ногах.

Чому більшість людей правші. Фото з відкритих джерел

Дослідники з Оксфордського університету опублікували результати роботи в журналі PLOS Biology, де проаналізували поведінкові та біологічні особливості людей і 41 виду мавп та людиноподібних приматів. Використовуючи еволюційну статистичну модель, вони перевірили найпоширеніші гіпотези, що пояснюють домінування правої руки.

Спочатку вчені дослідили вплив харчування, маси тіла, соціальної поведінки, середовища проживання, використання інструментів і способу пересування. Проте жоден із цих чинників окремо не зміг пояснити, чому люди настільки відрізняються від інших приматів, адже перевага "правшів" не спостерігається у жодного з наших еволюційних родичів.

Переломним моментом стало врахування двох додаткових факторів: розміру мозку та співвідношення довжини ніг і рук, яке є важливим показником прямоходіння. Саме після цього люди перестали виглядати винятком серед інших видів.

"Це перше дослідження, яке перевіряє кілька основних гіпотез головної руки у людей. Наші результати свідчать, що домінування однієї руки, ймовірно, пов’язане з деякими ключовими рисами, які роблять нас людьми, особливо з прямоходінням та еволюцією мозку", – заявив співавтор дослідження й еволюційний антрополог Оксфордського університету Томас Пюше.

Науковці також реконструювали можливу еволюцію цієї особливості. Вони вважають, що ранні предки людини лише незначно віддавали перевагу правій руці. Згодом, із появою представників роду Homo, ця тенденція посилювалася, а у сучасної людини, тобто Homo sapiens, стала найвиразнішою.

"Наші результати показують, що прямоходіння та збільшення мозку, ймовірно, стали ключовими чинниками формування характерної для людини асиметрії", — йдеться в дослідженні.

Вчені припускають, що процес відбувався у два етапи: спочатку прямоходіння звільнило руки для виконання складніших завдань, а пізніше розвиток мозку закріпив переважне використання правої руки. Надалі вчені планують дослідити, як на це могли вплинути культура, спосіб життя та чому ліворукість досі зберігається серед частини людства.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що вчені відкрили невідомий вид "людини-дракона", який переписує історію людства.

Також "Коментарі" писали, що вчені вперше дослідили генетичний матеріал Homo erectus, і це змінює еволюцію людини.