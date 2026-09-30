Зрада за 500 тисяч і 38 млрд доларів після розлучення: найдивніші умови зіркових шлюбів

Для багатих і знаменитих шлюбний договір може бути значно складнішим за звичайний поділ майна. Деякі умови роками залишаються лише чутками, інші відомі з судових документів. BuzzFeed зібрав десять історій, які показують, наскільки незвичайними бувають домовленості зіркових пар.

Шлюбний договір може визначати фінансові умови на випадок розлучення. Фото: godoycordoba / Pixabay

За даними Forbes, шлюбний договір Джессіки Біл і Джастіна Тімберлейка нібито містив пункт про виплату щонайменше 500 тисяч доларів у разі зради чоловіка. Сам документ публічно не оприлюднювали.

Коли Джефф Безос і Маккензі Скотт розлучилися у 2019 році, Скотт отримала акції Amazon, що відповідали приблизно 4% компанії. На той момент їхня вартість оцінювалася приблизно у 38,3 млрд доларів. Це були умови їхнього розлучення, а не підтверджений шлюбний договір.

Кім Кардаш’ян і Каньє Вест під час розлучення ділили 21 об'єкт нерухомості, а обоє відмовилися від аліментів.

Аріана Гранде мала виплатити Далтону Гомесу 1,25 млн доларів, половину чистого прибутку від продажу будинку та до 25 тисяч доларів на адвокатів. Також сторони погодили суворі обмеження щодо розголошення приватних деталей.

За повідомленнями ЗМІ, у договорі Ніколь Кідман і Кіта Урбана нібито передбачалася виплата 600 тисяч доларів за кожен рік тверезості, але подружжя цього не підтверджувало.

Після зради Тайгера Вудса його угоду з Елін Нордегрен нібито переглянули, а її фінальна виплата оцінювалася приблизно у 100 млн доларів.

Келлі Кларксон залишила собі ранчо в Монтані, але її колишній чоловік тимчасово міг жити там, сплачуючи 2 тисячі доларів на місяць.

Джессіка Сімпсон і Нік Лаше не укладали шлюбного договору. Після розлучення вони ділили статки, накопичені під час шлюбу.

Стівен Спілберг і Емі Ірвінг, за повідомленнями ЗМІ, підписали договір на коктейльній серветці. Суд згодом визнав його недійсним, а Ірвінг отримала близько 100 млн доларів.

У договорі Кетрін Зети-Джонс і Майкла Дугласа нібито передбачалася багатомільйонна виплата у разі зради, але точні умови не підтверджені самими акторами.

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