Злочевський переграв державу? Мінекономіки відправило скаргу СБУ тим, на кого скаржаться: Таран

Своїми враженнями від нової порції розслідувань в ЗМІ про можливі корупційні оборудки навколо Стинавського нафтового родовища поділився політичний експерт та військовий Віктор Таран.

Стинавське нафтове родовище. Фото з відкритих джерел

“Прочитали новий матеріал Бориса Кушнірука про Стинавське родовище, і найцікавішим у ньому виявилася навіть не чергова відмова “Укрнафті”, а те, як Мінекономіки відреагувало на офіційне звернення СБУ. За даними Кушнірука, Служба безпеки попросила перевірити обставини навколо спецдозволів і рішень державних органів. Міністерство Олександра Кравченка відповіло, що така перевірка виходить за межі його компетенції, і переслало матеріали до Держгеонадр, тобто саме тим, чиї рішення і викликали запитання. Це приблизно як попросити футбольного арбітра перевірити, чи не підсуджував він сам собі, і вважати питання закритим”, — пише Таран.

Експерт нагадав передісторію — “Укрнафта” двічі подавала заявки на виставлення Стинавського родовища на відкритий аукціон, і обидва рази їх залишили без розгляду через суперечності навколо спецдозволу “Парі Нафтогаз”, яку пов'язують з родиною Миколи Злочевського.

Отже, зазначив експерт, держава досі не врегулювала проблему, яка напряму впливає на конкуренцію за стратегічні надра.

“Тепер до геологічних і юридичних суперечностей додалася ще й управлінська. Хто має перевіряти рішення, якщо кожна установа вказує на компетенцію іншої? Здавалося б, звернення СБУ мало стати саме тим сигналом, після якого уряд налагодить зрозумілий порядок реагування, але поки ми бачимо лише пересилання документів і невирішену проблему”, — зауважив Таран.

Українська бюрократія, на його переконання, давно довела, що вміє перемогти будь-яку проблему, якщо достатньо довго пересилати її з кабінету в кабінет. Але, наголосив, коли, за оцінкою Кушнірука, на кону понад мільярд гривень бюджетних втрат, чиновницький пінг-понг перестає бути смішним, і питання вже не в якості листування, а в якості державного управління.

“Тож від міністра Кравченка хотілося б почути не відписку про компетенцію, а чітку відповідь, хто в державі відповідає за долю цього родовища” — резюмує експерт.



