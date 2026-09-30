Жодного росіянина чи українця: ізраїльські ЗМІ спростували фейк про національність пілотів Flydubai

Ізраїльські засоби масової інформації повністю спростували поширену раніше версію про те, що винуватцями надзвичайної події в небі на рейсі Flydubai нібито були пілоти з Росії та України. Провідні медіа країни, серед яких видання Walla та "9 канал", оприлюднили офіційні уточнення щодо реального громадянства членів екіпажу авіалайнера, який прямував до Тель-Авіва.

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Як вдалося з'ясувати журналістам видання Walla, національний склад кабіни літака був геть іншим, а конфлікт мав односторонній характер.

"Нападником виявився другий пілот, який є громадянином Оману", — зазначають у виданні.

При цьому повідомляється, що безпосередньо командиром повітряного судна, на якого і вчинили напад, був підданий Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ).

Через агресивну поведінку члена екіпажу ситуація набула значно серйознішого розголосу. Профільний портал Ynet повідомляє, що інцидент уже вийшов за рамки звичайної побутової чи робочої сварки.

"Ізраїльські органи безпеки наразі не виключають терористичний мотив у діях нападника", — наголошують аналітики порталу, посилаючись на власні джерела у спецслужбах.

Наразі повітряне судно все ще перебуває в Саудівській Аравії, де відбулася екстрена посадка. За інформацією телеканалу N12, оманського авіатора одразу після приземлення ізолювали від інших.

"Його зараз детально допитують місцеві та міжнародні силові структури", — резюмують журналісти.

Слідство має встановити, що саме спонукало другого пілота піти на штурм капітана та поставити під загрозу життя 174 пасажирів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що ранковий переліт авіакомпанії Flydubai з Дубая до Тель-Авіва ледь не завершився катастрофою через кулачний бій безпосередньо у кабіні пілотів. На борту повітряного судна перебувало 174 пасажири, серед яких 27 дітей, коли екіпаж раптово надіслав у ефір тривожні кодові сигнали.