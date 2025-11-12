"Захисники виявилися крайніми": владу жорстко рознесли за корупційні скандали в тилу

Корупційні скандали в тилу серйозно б’ють по моральному стану українських військових на передовій. Коли бійці спостерігають, як ресурси та кошти армії зникають замість того, щоб підтримувати їх, це викликає розчарування та відчуття покинутості, розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI", капітан першого рангу запасу ВМС України Павло Лакійчук.

Фото: з відкритих джерел

"Я дивлюся на ситуацію очима наших військових. Можна сперечатися про мобілізацію чи бусифікацію, обговорювати історії з корупціонерами, але крайніми, навіть кинутими, виглядають саме наші бійці на фронті. Коли вони бачать, що відбувається в тилу — це не додає оптимізму", — наголосив він.

Лакійчук наголосив, що українська армія складається зі звичайних громадян, які кілька років тому добровільно пішли захищати країну: слюсарі, фітнес-тренери, фотографи, банківські працівники, журналісти. І корупційні скандали сильно деморалізують їх.

За словами капітана першого рангу запасу ВМС, наразі основне питання — фінансування озброєння. Президент Зеленський зазначає, що оборонно-промисловий комплекс України здатний забезпечити необхідні обсяги зброї, але грошей бракує. "Якщо західні партнери профінансують виробництво — все буде нормально. Зараз ми можемо забезпечити лише близько 40% виробництва зброї та боєприпасів."

"А де ці 60%? 30% йде на 3 тис. км від УЗ, ще 30% — у кишені Міндіча та інших. Фактично верхівка працює в одній зв'язці з кремлівськими консервами та генералами ФСБ. Така ситуація в тилу не додає оптимізму на фронті. І питання постає: чи відступати бригадою, чи поодинці? Причини СЗЧ — не у поганих командирах, а зовсім в інших обставинах", — додав Лакійчук.

