Загроза 8 років тюрми за розслідування про корупціонерів: медійники зупинили розгляд закону про закриті реєстри

У Верховній Раді України спробували повернути до розгляду резонансний законопроєкт №10242, який передбачає суворе кримінальне покарання за поширення відомостей із державних баз даних. Поява цього документа в порядку денному викликала гостру реакцію української медіаспільноти, яка назвала ініціативу прямим наступом на свободу слова та спробою захистити корупціонерів від публічних розслідувань.

Ілюстративне фото

Першими на сполох забили розслідувачі з команди "Bihus.Info", закликавши суспільство до максимального розголосу через очевидні ризики для свободи преси.

"Його мета, — наголосили представники Bihus.Info, аналізуючи приховані мотиви авторів законодавчої ініціативи, — завадити журналістам та активістам розповідати про незадекларовані статки корупціонерів, майно їхніх родичів та поїздки за кордон. І якщо ми або інші медіа опублікуємо таку інформацію, нам загрожуватиме до 8 років тюрми".

Цю позицію оперативно підтримала редакція "Української правди" разом із колегами по цеху. Медійники попередили, що запропоновані норми розв'яжуть руки правоохоронцям для тотального стеження за авторами антикорупційних матеріалів та розкриття їхніх конфіденційних джерел інформації. Ухвалення акта в нинішньому вигляді фактично криміналізувало б стандартну роботу розслідувачів, які використовують закриті бази даних для викриття майнових махінацій посадовців. Примітно, що цей документ намагаються просунути в парламенті ще з грудня 2024 року, коли на його небезпеку вперше вказали експерти Центру протидії корупції (ЦПК).

Потужний медійний тиск та консолідований протест журналістської спільноти дали швидкий результат безпосередньо в сесійній залі під куполом парламенту.

"Як і обіцяв, — повідомив народний депутат Ярослав Железняк, підтверджуючи блокування суперечливої ініціативи, — законопроект 10242 щодо журналістів знесли з порядку денного".

Попри проміжну перемогу розслідувачів, журналісти "Української правди" з посиланням на власні поінформовані джерела в кулуарах політсил оприлюднили ім'я ймовірного ініціатора цього процесу. За даними інсайдерів, за спробою реанімувати скандальний документ стоїть перший заступник голови президентської фракції "Слуга народу" Андрій Мотовиловець, який нібито запропонував проштовхнути ці обмеження проти преси за допомогою голосів колишніх представників забороненої ОПЗЖ. Наразі документ знову відкладено, а медіа продовжують ретельно моніторити ситуацію навколо держреєстрів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Київська школа економіки, де викладають чимало українських політиків, може потрапити в скандал через ймовірне “прикриття” корупціонерів.