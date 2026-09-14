«Війна всіх проти всіх зруйнує країну»: у Раді закликали негайно деполітизувати силові та антикорупційні структури

Українській державі критично необхідне повне очищення від політичного підтексту в діяльності абсолютно всіх силових та антикорупційних відомств. Про це заявив народний депутат Максим Бужанський. Парламентар підкреслив, що мова не йде про позбавлення держави наглядових функцій за роботою правоохоронців, залишаючи їй лише зобов'язання відповідати за підсумкові показники.

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Водночас він переконаний, що використання кримінального процесу задля політичного тиску є неприпустимим та має жорстко блокуватися.

"Продовження війни всіх зі всіма, — висловив застереження Бужанський, — неминуче зруйнує країну швидше, ніж це відбувається зараз".

Народний обранець також категорично розкритикував пропозиції представників громадського сектору та "грантових лібералів" розв'язати кризу всередині силового блоку шляхом масштабного масштабування моделі Національного антикорупційного бюро. На його думку, ідея перетворити інші органи на умовні філії НАБУ під керівництвом призначених міжнародними експертами фахівців лише поглибить хаос.

Бужанський вважає, що нові структури обов'язково почнуть конкурувати як з оригінальним відомством, так і між собою, а через більші масштаби зрештою поглинуть його.

"Це призведе до того, що ці подоби НАБУ вступлять у конфлікт і між собою, і з самим НАБУ, — резюмував законодавець. — Кепська ідея, одним словом".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Верховна Рада України вже завтра, 15 вересня, розгляне питання про звільнення Руслана Кравченка з посади Генерального прокурора. Про це офіційно повідомив керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Водночас народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк переконаний, що сам факт майбутнього голосування не є головною інтригою, оскільки необхідна кількість голосів у залі знайдеться, а про дату відставки було відомо заздалегідь. Набагато важливішим, за словами нардепа, залишається питання того, хто саме очолить відомство у статусі виконувача обов'язків, адже Кравченко наразі перебуває у закордонному відрядженні.