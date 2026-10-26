logo_ukra

BTC/USD

80259

ETH/USD

2322.55

USD/UAH

45.2

EUR/UAH

50.58

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Скандали Війна може тривати ще 12 років: Берлінська закликала до справедливої черговості у війську
commentss НОВИНИ Всі новини

Війна може тривати ще 12 років: Берлінська закликала до справедливої черговості у війську

«Єдина істота, яка не хоче миру — це Путін»: Берлінська про майбутнє протистояння та мобілізацію еліт

26 жовтня 2026, 14:31
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В українському суспільстві продовжується обговорення фундаментальних підходів до оборони держави та залучення громадян до лав Збройних сил. Громадська діячка та засновниця ініціатив у сфері військових технологій Марія Берлінська озвучила свою позицію щодо необхідності тотальних та рівних умов призову для всіх верств населення.

Війна може тривати ще 12 років: Берлінська закликала до справедливої черговості у війську

Марія Берлінська. Фото з відкритих джерел

"Я вважаю, в базі, що служити мають всі, і без виключень", — заявила Берлінська.

Вона підкреслила, що обов'язок захищати країну має поширюватися як на представників політикуму та бізнес-середовища, так і на членів їхніх родин, забезпечуючи принцип справедливості та черговості.

Головним аргументом на користь такого жорсткого підходу є прогнози щодо тривалості бойових дій. За словами експертки, поточний конфлікт триває вже понад десять років і має всі передумови для подальшого затягування.

"Така реальність може тривати ще в різних фазах, в різних доменах, в різній динаміці", — попередила Берлінська, додавши, що активні бойові дії, періоди затухання чи короткочасні перемир'я можуть розтягнутися ще на 12 років або навіть довше.

Діячка зазначила, що попри намагання міжнародної спільноти знайти дипломатичне рішення, очільник Кремля робить усе для продовження агресії. Вона резюмувала, що Путін залишається єдиною особою на планеті, яка свідомо блокує завершення цієї війни і намагається максимально продовжити своє перебування при владі.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент Володимир Зеленський 26 жовтня подав до Верховної Ради законопроєкти про продовження строку воєнного стану і загальної мобілізації. Про це йдеться на сайті парламенту. Рада підтримала цю пропозицію.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини