Війна може тривати ще 12 років: Берлінська закликала до справедливої черговості у війську

В українському суспільстві продовжується обговорення фундаментальних підходів до оборони держави та залучення громадян до лав Збройних сил. Громадська діячка та засновниця ініціатив у сфері військових технологій Марія Берлінська озвучила свою позицію щодо необхідності тотальних та рівних умов призову для всіх верств населення.

Марія Берлінська. Фото з відкритих джерел

"Я вважаю, в базі, що служити мають всі, і без виключень", — заявила Берлінська.

Вона підкреслила, що обов'язок захищати країну має поширюватися як на представників політикуму та бізнес-середовища, так і на членів їхніх родин, забезпечуючи принцип справедливості та черговості.

Головним аргументом на користь такого жорсткого підходу є прогнози щодо тривалості бойових дій. За словами експертки, поточний конфлікт триває вже понад десять років і має всі передумови для подальшого затягування.

"Така реальність може тривати ще в різних фазах, в різних доменах, в різній динаміці", — попередила Берлінська, додавши, що активні бойові дії, періоди затухання чи короткочасні перемир'я можуть розтягнутися ще на 12 років або навіть довше.

Діячка зазначила, що попри намагання міжнародної спільноти знайти дипломатичне рішення, очільник Кремля робить усе для продовження агресії. Вона резюмувала, що Путін залишається єдиною особою на планеті, яка свідомо блокує завершення цієї війни і намагається максимально продовжити своє перебування при владі.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент Володимир Зеленський 26 жовтня подав до Верховної Ради законопроєкти про продовження строку воєнного стану і загальної мобілізації. Про це йдеться на сайті парламенту. Рада підтримала цю пропозицію.