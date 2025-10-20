Гендиректор АТ "Укрпошта" Ігор Смелянський на вихідних опублікував відео з вареними раками, яке підписав:

У Раді шоковані: «У Смелянського раки, а поштарці масла нема за що купити»

"За вікном глибока осінь, хотілось тюльки з чорним хлібом і цибулею, але тюльку гарну не знайшов. Але коли немає тюльки — є раки, ці може й не по 5 а по 3, але теж додають людям з Одеси додаткову енергію, коли треба позитивні емоції".

Таке повідомлення обурило народного депутата від партії "Європейська солідарність" Олексія Гончаренка, який опублікував скриншот допису Смелянського та написав:

"У голови Укрпошти – раки. У звичайного листоноші – масла немає за що купити.

В країні все йде до *РАКИ".

В українських магазинах ціна за варені раки варіюється від 800 гривень за 10-15 штук великого розміру, а саме такі були на тарілці Смелянського, до 1600 гривень. І якщо він не наловив їх сам, а нерестова заборона на вилов раків у водоймах України закінчилася 30 вересня, то очільник "Укрпошти" виклав за півтора десятка раків майже чверть мінімальної зарплати в Україні.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що розміри заробітних плат членів наглядових рад державних підприємств шокуючі. Між мінімальною зарплатою, встановленою в Україні, та реальними виплатами “наглядачам” — прірва.

Народна депутатка України Анна Скороход оприлюднила розміри заробітних плат членів наглядових рад деяких акціонерних товариств. “До вашої уваги чергова серія про “космічні” бонуси, які отримують члени наглядових рад в охопленій війною країні. Сьогодні можете роздивитись зарплати "наглядачам" які видають на АТ “Укрзалізниця”, АТ “Укрпошта", та АТ “Українська оборонна промисловість”, — написала народна депутатка.

Так, в АТ “Українська оборонна промисловість” 6 членів наглядової ради — заробітна плата кожного стала — 290 тис. грн в місяць. Однак ще додатково виплачують надбавки, компенсації — не кожному і не кожного місяця. В “Укрпошті” зарплати трохи менші — 165 тис. грн на місяць. І зарплату отримують не всі члени наглядової ради — четверо із шести.