«Треба бути стукачем на роботі»: Богдан Бенюк виступив за створення мовної поліції та жорсткі звільнення

Відомий український актор, народний артист та художній керівник Театру на Подолі Богдан Бенюк запропонував радикальні заходи для формування повністю україномовного простору в державі, включаючи заснування спеціальної мовної поліції.

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На думку керівника театру, лагідна українізація не приносить бажаних результатів, тому державі час переходити до суворих адміністративних покарань, штрафів та звільнень, зокрема й у культурній сфері. Артист відверто описав механізми, які, на його погляд, допоможуть контролювати дотримання законодавства на робочих місцях.

"Треба стукачами, виходить, бути на роботі, зливати інформацію про російськомовних і платити гроші тим, хто це робить", – зазначив актор у розмові з журналістами видання "Главком"

Бенюк наголосив, що керівники культурних та державних установ мають діяти рішуче і не боятися йти на відкриті конфлікти з тими, хто ігнорує правила. Він закликав менеджмент очищувати колективи від порушників, попри можливий публічний та юридичний спротив.

"Я вважаю, що потрібні жорсткі правила, щоб створити українське середовище, і не боятися виганяти з театру", – підкреслив режисер, додавши, що готовий до наслідків у правовому полі.

"Так, це будуть судові позови, на тебе будуть лити купу лайна. Але не треба звертати на це уваги", – переконаний очільник Театру на Подолі.

Окрім театральних підмостків, народний артист бачить необхідність впровадження тотального мовного моніторингу в усіх ключових сферах життєдіяльності країни. Зокрема, Бенюк вважає за потрібне встановити суворий нагляд у загальноосвітніх школах, державних відомствах та структурах Офісу Президента. Він також закликав громадян займати безкомпромісну позицію в побуті та публічному просторі, окремо наголосивши на важливості патріотичного виховання молодого покоління, починаючи з дитячих садків і завершуючи вищими навчальними закладами.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що народний депутат Бужанський розповів, які зміни в мовних обмеженнях таємно готують в Раді.