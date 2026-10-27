«Треба бути стукачем на роботі»: Богдан Бенюк виступив за створення мовної поліції та жорсткі звільнення

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Недилько Ксения
Відомий український актор, народний артист та художній керівник Театру на Подолі Богдан Бенюк запропонував радикальні заходи для формування повністю україномовного простору в державі, включаючи заснування спеціальної мовної поліції.
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На думку керівника театру, лагідна українізація не приносить бажаних результатів, тому державі час переходити до суворих адміністративних покарань, штрафів та звільнень, зокрема й у культурній сфері. Артист відверто описав механізми, які, на його погляд, допоможуть контролювати дотримання законодавства на робочих місцях.
Бенюк наголосив, що керівники культурних та державних установ мають діяти рішуче і не боятися йти на відкриті конфлікти з тими, хто ігнорує правила. Він закликав менеджмент очищувати колективи від порушників, попри можливий публічний та юридичний спротив.
Окрім театральних підмостків, народний артист бачить необхідність впровадження тотального мовного моніторингу в усіх ключових сферах життєдіяльності країни. Зокрема, Бенюк вважає за потрібне встановити суворий нагляд у загальноосвітніх школах, державних відомствах та структурах Офісу Президента. Він також закликав громадян займати безкомпромісну позицію в побуті та публічному просторі, окремо наголосивши на важливості патріотичного виховання молодого покоління, починаючи з дитячих садків і завершуючи вищими навчальними закладами.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що народний депутат Бужанський розповів, які зміни в мовних обмеженнях таємно готують в Раді.