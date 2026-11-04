Таємні помічники під крилом БЕБ: чому відомство Цивінського засекретило імена його радників

Бюро економічної безпеки України підтвердило, що директор відомства Олександр Цивінський має чотирьох радників на громадських засадах. БЕБ не розкриває їхніх імен, конкретних напрямів роботи та дат призначення. Крім того, кандидатів не перевіряли на наявність реального чи потенційного конфлікту інтересів. Про це пишуть "Українські новини".

Олександр Цивінський

Журналісти направили до БЕБ запит про радників Цивінського після заяв голови Ради громадського контролю БЕБ Тараса Котова про те, що представник компанії, яка посідає друге місце на одному з ринків підакцизних товарів, став радником директора Бюро з питань детінізації цього сектору. Після цього у компанії – лідера ринку розпочалися обшуки, а частина контрагентів припинила з нею співпрацю.

У відповіді Бюро підтвердило наявність чотирьох позаштатних радників, які працюють безоплатно.

Відповідно до документа, вони можуть аналізувати законодавство, готувати експертні рекомендації, брати участь у міжвідомчих заходах та консультувати директора щодо пріоритетів діяльності Бюро. Також радники мають право перебувати у службових приміщеннях центрального апарату БЕБ та територіальних управлінь й отримувати службові посвідчення встановленого зразка.

В Бюро зауважили, що допуск до державної таємниці радникам не оформлювали, зобов'язань про нерозголошення інформації з обмеженим доступом вони не підписували.

Незважаючи на прямий запит журналістів, БЕБ не повідомило прізвищ радників, дат їхнього призначення та конкретних напрямів роботи. Також відомство не надало переліку відповідних наказів та інформації про документи, підготовлені за участю консультантів.

Натомість там зазначили, що "перевірки кандидатів на посади радників Директора БЕБ щодо наявності реального чи потенційного конфлікту інтересів не проводилися".

За словами журналістів, це викликає питання щодо можливого впливу приватних інтересів на рішення державного органу, особливо якщо серед радників є представники бізнесу.

Утім, попри суспільний інтерес до діяльності радників, БЕБ обмежилося загальними роз'ясненнями та подякою редакції за увагу до питань відкритості й прозорості.

Нагадаємо, у січні–вересні 2026 року у завершених справах БЕБ відшкодовано 2,42 млрд грн збитків проти 3,63 млрд грн роком раніше. А кількість кримінальних правопорушень, направлених до суду, скоротилася на 40,7%. За словами нардепа Данила Гетманцева, таке сповільнення детінізації спричинило значні недонадходження до бюджету.