Спеціальна посада та миттєве бронювання: голова фонду «Східна Європа» розкрив схему працевлаштування Федорова

Тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної Ради розпочала заслуховування свідчень очільника благодійної організації "Фонд Східна Європа" Віктора Ляха. Про це у своїх соцмережах повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. Головною темою розгляду стало резонансне та максимально оперативне бронювання від мобілізації колишнього міністра оборони Михайла Федорова, якого керівник установи особисто запросив на роботу одразу після кадрових змін у Кабміні.

Михайло Федоров

За словами Ляха, після відставки попереднього складу уряду в липні він одразу сконтактував із Федоровим для обговорення його подальших планів. Отримавши згоду, сторони уклали трудову угоду, призначивши ексміністра радником президента фонду зі стратегічних питань. Керівник організації підтвердив слова Гончаренка про те, що цю штатну одиницю сформували виключно під Федорова з огляду на його бекграунд, а будь-який конкурсний відбір на місце був відсутній.

Окрему увагу на засіданні приділили аномальній швидкості оформлення документів для відстрочки, адже Федорова подали до списків на бронювання фактично в перший день працевлаштування.

"14 липня минулий уряд пішов у відставку, я звʼязався з паном Михайлом і хотів уточнити його плани на майбутнє, — розповів під час засідання ТСК Лях. — Ми отримали позитивну відповідь. Потім ми зустрілись і уклали трудовий договір. Ми підписали договір 17 числа".

Коли народні депутати поцікавилися, чи траплялися в історії фонду випадки, коли особу намагалися забронювати ще до її фактичного виходу на робоче місце, очільник організації уникнув прямої відповіді.

"Цим займається кадрова служба, — заявив президент фонду, — ми все подавали у законний спосіб".

Також Віктор Лях розкрив загальну статистику кадрового обліку своєї установи. За його даними, у фонді за трудовими контрактами загалом оформлено 64 особи, серед яких 33 є військовозобов'язаними, а 16 — уже мають офіційне бронювання. Він пояснив, що організація реалізує стратегічно важливі програми, тому законно володіє статусом критично важливого підприємства, що дає право звільнити від призову половину підлеглих. Керівник "Східної Європи" також підтвердив, що Михайло Федоров став останнім працівником, який закрив цю 50-відсоткову квоту організації.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що колишній міністр оборони Михайло Федоров поділився ключовими результатами свого закордонного відрядження, спрямованого на масштабне залучення інвестицій у сферу українських військових технологій.