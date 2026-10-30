Сміттярі, екоактивісти та етнологи: експрокурор САП показав, яких «експертів» залучило ЦПК Шабуніна на підтримку антикорстратегії

Центр протидії корупції викрили в формуванні списку антикорупційних організацій, які вимагають від Верховної Ради ухвалити Антикорстратегію. Так серед "антикорупціонерів"-підписантів виявилися сортувальники сміття, етнографи, етнологи та екозахисники. На сумнівність юридичної експертизи у цих активістів звернув увагу експрокурор САП Станіслав Броневицький, пише "Главред".

Віталій Шабунін. Фото: з відкритих джерел

"ЦПК повідомив, що 55 громадських організацій вимагають від Верховної Ради ухвалити Антикорупційну стратегію на 2026–2030 роки. Яку саме експертизу щодо кримінального процесу, прокурорського самоврядування чи дисциплінарної відповідальності адвокатів мають організації, що займаються сортуванням сміття, етнографією та захистом парків? Підтримка звернення і фахова експертиза законодавчих змін – не одне й те саме" – зазначив він.

Експрокурор САП перелічив організації, які підписали заяву, опубліковану на сайті Центру протидії корупції, засновником якого є Віталій Шабунін. Поміж них "Нуль відходів Луцьк" (сортування сміття, екологія та управління відходами), "Зелені Теремки" (захист зелених зон), Українська асоціація дослідників освіти, Бойківське етнологічне товариство та інші.

"Хочу наголосити: я всіляко підтримую незалежне й активне громадянське суспільство. Але я за чесну громадську діяльність, а не маніпуляції кількістю підписантів та авторитетом громадських організацій заради створення потрібної картинки в медіапросторі", – повідомив Броневицький.

Він запропонував уважніше придивитися до профілів підписантів: ГО "Код 21", "Нуль відходів Луцьк", "ЗОРАКС", "Аналітичний центр АСУ" тощо не мають найманих працівників. А "Зелені Теремки" зареєстрована менше ніж за 3 місяці до підписання заяви.

"Якщо ЦПК вимагає від держави прозорості, доброчесності та підзвітності, то має насамперед починати з себе", – підсумував Броневицький.

Як повідомлялося раніше, у Верховній Раді України розглядається проєкт Антикорупційної стратегії на 2026–2030 роки (законопроєкт № 15230-д). Згідно з інформаційною карткою, законопроєкт включено до порядку денного 1 вересня 2026 року.