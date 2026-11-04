«Політична помста»: колишній генпрокурор Кравченко прокоментував масові обшуки НАБУ в керівництва СБУ

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оголосили про реалізацію масштабної операції під кодовою назвою "Карфаген". За версією слідства, силовикам вдалося ліквідувати потужне злочинне угруповання, яке займалося системним підкупом керівництва ключових державних органів для прикриття нелегального бізнесу.

Руслан Кравченко. Ілюстративне фото

"Викрили злочинну організацію, учасники якої налагодили систематичне надання неправомірної вигоди високопосадовцям правоохоронних органів, — офіційно повідомили в НАБУ, окресливши сферу інтересів зловмисників: — За безперешкодну діяльність шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів".

Детективи наголошують, що мережа мала серйозне лобістське розгалуження на найвищому рівні. За даними слідчих, до протиправних схем "були залучені чинні високопосадовці СБУ, Національної поліції, Офісу Генерального прокурора та представники кримінального середовища". Розробники операції обіцяють оприлюднити додаткові деталі найближчим часом.

Водночас у справі вже з'явився гострий політико-правовий підтекст. Колишній Генеральний прокурор України Руслан Кравченко виступив із гучною заявою, назвавши дії детективів упередженими та пов'язаними із внутрішніми конфліктами між відомствами.

За словами ексгенпрокурора, антикорупційники прицільно б'ють по тих співробітниках, які раніше розслідували діяльність керівників самих НАБУ та САП.

"НАБУ проводить обшуки у трьох високопосадовців СБУ, чиї підрозділи були задіяні у розслідуванні кримінальних проваджень проти директора НАБУ Семена Кривоноса та близького оточення керівника САП Олександра Клименка, членів його родини", — розкрив деталі Кравченко.

Він запевнив громадськість, що детально висвітлить усі підводні камені цього процесу:

"Вся інформація щодо цього провадження буде мною оприлюднена. Як і коментар щодо закриття кримінального провадження проти директора НАБУ".

Ексочільник Офісу генпрокурора різко підсумував, що "дії НАБУ та САП є нічим іншим як політичною помстою та систематичним намаганням дестабілізувати ситуацію в країні".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що колишній генеральний прокурор України Руслан Кравченко розповів про події, які сталися в Австрії у жовтні.