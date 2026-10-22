Політична атака на керівництво НБУ загрожує довірі до фінансової системи — Загородній

Публічна кампанія навколо можливої відставки голови Національного банку Андрія Пишного створює ризики для довіри до українських фінансових інституцій у критичний період війни. Таку думку висловив політичний експерт Тарас Загородній.

Андрій Пишний. Фото з відкритих джерел

Коментуючи обшуки НАБУ та САП 21 жовтня, Загородній зазначив, що політичні вимоги звільнення керівника регулятора пролунали ще до повідомлень про підозру.

На його переконання, спроби перетворити слідчі дії на інструмент кадрового тиску здатні мати наслідки, які виходять далеко за межі одного політичного скандалу.

Експерт нагадав, що Андрій Пишний очолює Національний банк під час повномасштабної війни, коли фінансова система працює в умовах постійних економічних і безпекових загроз.

Попри ці обставини, українські банки продовжують функціонувати, платіжна інфраструктура залишається дієздатною, а держава підтримує фінансові відносини з міжнародними партнерами.

Загородній вважає, що політичні потрясіння навколо керівництва НБУ можуть негативно вплинути на сприйняття стабільності українських державних інституцій.

Особливо небезпечним він називає те, що скандал розгортається під час переговорів щодо завершення війни, коли Україні необхідно зберігати довіру партнерів і сильні державні інституції.

На думку експерта, питання відставки голови НБУ не можна перетворювати на інструмент політичного протистояння.

Він також поставив питання, хто нестиме відповідальність, якщо боротьба навколо керівництва Нацбанку негативно позначиться на фінансовій стабільності країни.

Загородній наголосив, що антикорупційні розслідування мають зміцнювати державу, а не ставати приводом для політичної дестабілізації її ключових інститутів. Не менш показовий парадокс: керівництво антикорупційних структур ставить питання про доброчесність інших посадовців, тоді як правоохоронці мають питання і до нього самого.