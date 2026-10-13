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«Почніть із себе!»: нардеп закликав розбронювати Офіс Президента й телемарафон замість комунальників та зброярів

Скасування відстрочок для батьків дітей з інвалідністю та загроза для ОПК: Разумков обурений планами влади

13 жовтня 2026, 12:11
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Недилько Ксения

Народний депутат України Дмитро Разумков різко розкритикував чергові наміри уряду змінити критерії бронювання та відстрочок від мобілізації. Політик переконаний, що пропоновані нововведення ставлять під загрозу критично важливі сфери життєдіяльності країни та демонструють цинізм щодо найменш захищених категорій громадян.

«Почніть із себе!»: нардеп закликав розбронювати Офіс Президента й телемарафон замість комунальників та зброярів

Фото: колаж порталу "Коментарі"

На думку парламентаря, нові ініціативи виконавчої влади можуть паралізувати роботу тих, хто безпосередньо тримає оборонний та тиловий фронти. Зокрема, під мобілізаційний удар ризикують потрапити фахівці військово-промислового комплексу, а також працівники житлово-комунального господарства.

"Під ударом можуть опинитися працівники оборонних підприємств, які виробляють дрони та озброєння для фронту, — наголошує народний депутат Дмитро Разумков, — а також комунальники, які ремонтують електромережі, водогони, каналізацію й енергетичну інфраструктуру після російських атак".

Він підкреслив, що саме ці фахівці рятують країну від блекаутів під час ворожих ударів, і запитав, чи у Кабміні сподіваються, що інфраструктура функціонуватиме сама собою.

Найбільше обурення у політика викликали плани зачепити соціально вразливі родини, які виховують важкохворих дітей. Нардеп вважає такий крок абсолютно неприпустимим.

"Але особливий цинізм, — акцентує Дмитро Разумков, — у намірах позбавити відстрочки батьків дітей з інвалідністю".

Керівник депутатського об'єднання поцікавився, чи готові чиновники, які розробляли ці правила, особисто взяти на себе опіку над такими дітьми після того, як їхніх батьків мобілізують до війська.

Замість того, щоб забирати броню у зброярів, ремонтників та батьків, Разумков запропонував чиновникам та управлінцям радикально переглянути власні привілеї. Він закликав змінити підхід до захисту від мобілізації у вищих ешелонах влади та державному секторі.

"Може влада краще почне з себе, — резюмує Дмитро Разумков, — і розбронює працівників Офісу президента, Кабмін, Верховну Раду, членів наглядових рад державних підприємств? Чому не пропонують розбронювати телемарафон?".

Також депутат додав, що на передову доцільно було б відправити представників ТЦК, які досі не мають жодного реального бойового досвіду, оскільки вони не мають більшого права на імунітет, ніж люди, які щодня рятують міста від комунальних катастроф чи виховують дітей з інвалідністю.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в урядовому проекті пропонують скоротити квоти для низки підприємств, змінити порядок розрахунку бронювання та передати ключові рішення спеціальному Координаційному центру.



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