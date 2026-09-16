План влади на найважчу зиму: у Раді шоковані витратою 40 мільярдів на кешбеки замість зброї

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
В Україні розгорається гостра політична дискусія навколо підготовки країни до прийдешніх холодів та фінансового тиску на підприємців в умовах війни. На переконання опозиційних політиків, державні інституції фактично самоусунулися від вирішення кризових питань, з якими стикається вітчизняний бізнес після регулярних ворожих ударів. Через руйнування складів та інфраструктури безліч фізичних осіб-підприємців (ФОПів) опинилися на межі банкрутства.
Фото: колаж порталу "Коментарі"
Народний депутат Дмитро Разумков наголошує, що першопричиною бід є країна-агресор, проте це не знімає відповідальності з українських посадовців.
Як альтернативу, депутатське об'єднання "Розумна політика" зареєструвало у парламенті ініціативи під номерами 15511 та 15512. Вони передбачають переспрямування фінансування з програми національного кешбеку на покриття 50% документально підтверджених втрат підприємств, а також дозвіл залишати половину нарахованих податків на власну відбудову.
Проте, за словами Разумкова, ці пропозиції ігноруються, а натомість готується пакет фіскальних обтяжень. Вони безпосередньо вдарять по гаманцях громадян, які намагаються самостійно забезпечити себе альтернативними джерелами енергії.
На тлі щоденних руйнувань логістичних та енергетичних вузлів питання про те, як саме розподілятимуться бюджетні кошти у 2026-2027 роках та чи отримає реальну допомогу постраждалий бізнес, залишається однією з найголовніших тем парламентських кулуарів.
Нагадаємо, портал
"Коментарі" писав, що у проекті державного бюджету України на 2027 рік
не передбачено фінансування програми "Національний кешбек". Про це
заявив народний депутат Ярослав Железняк, коментуючи представлений Кабінетом
Міністрів бюджетний документ.