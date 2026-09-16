План влади на найважчу зиму: у Раді шоковані витратою 40 мільярдів на кешбеки замість зброї

В Україні розгорається гостра політична дискусія навколо підготовки країни до прийдешніх холодів та фінансового тиску на підприємців в умовах війни. На переконання опозиційних політиків, державні інституції фактично самоусунулися від вирішення кризових питань, з якими стикається вітчизняний бізнес після регулярних ворожих ударів. Через руйнування складів та інфраструктури безліч фізичних осіб-підприємців (ФОПів) опинилися на межі банкрутства.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Народний депутат Дмитро Разумков наголошує, що першопричиною бід є країна-агресор, проте це не знімає відповідальності з українських посадовців.

"Винна в цьому тільки Росія, — констатував парламентар, даючи оцінку руйнуванням промислового сектора. Водночас він висловив жорстке обурення діями Кабміну: — Та хіба цей факт скасує відповідальність української влади, яка витратила 40 мільярдів гривень з бюджету озброєння на популістські кешбеки і є-баки? Наразі у стінах Верховної Ради розглянуто нуль законопроєктів, щоб допомогти бізнесу пережити обстріли".

Як альтернативу, депутатське об'єднання "Розумна політика" зареєструвало у парламенті ініціативи під номерами 15511 та 15512. Вони передбачають переспрямування фінансування з програми національного кешбеку на покриття 50% документально підтверджених втрат підприємств, а також дозвіл залишати половину нарахованих податків на власну відбудову.

Проте, за словами Разумкова, ці пропозиції ігноруються, а натомість готується пакет фіскальних обтяжень. Вони безпосередньо вдарять по гаманцях громадян, які намагаються самостійно забезпечити себе альтернативними джерелами енергії.

"Їх не виносять на голосування. Натомість — готують підняття ПДВ на плюс відсоток, нові податки для ФОПів, оподаткування закордонних посилок, — перелічив депутат заплановані зміни в законодавстві. Окреслюючи наслідки для ринку енергонезалежного обладнання, політик резюмував: — Це призведе до того, що і без того "золоті" зарядні станції злетять в ціні ще на 30–80%. І в цей же час влада не соромиться роздавати людям поради подбати про запаси їжі, медикаментів і EcoFlow на зиму! А ви зробили бодай щось, щоб цьому зарадити?".

На тлі щоденних руйнувань логістичних та енергетичних вузлів питання про те, як саме розподілятимуться бюджетні кошти у 2026-2027 роках та чи отримає реальну допомогу постраждалий бізнес, залишається однією з найголовніших тем парламентських кулуарів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у проекті державного бюджету України на 2027 рік не передбачено фінансування програми "Національний кешбек". Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк, коментуючи представлений Кабінетом Міністрів бюджетний документ.

