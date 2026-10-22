«Не треба робити з себе героя»: у Раді жорстко розкритикували колег, які закликають воювати ще 10 років

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Недилько Ксения
Останні масовані та жорстокі повітряні удари російських окупантів по Києву та Харкову, а також нещодавня критична ситуація у Дніпрі мають стати серйозним протверезним сигналом для українських політиків. На цьому наголосив народний депутат України Максим Бужанський, коментуючи публічні заяви деяких своїх колег по парламенту щодо довготривалої війни.
Максим Бужанський. Фото з відкритих джерел
Парламентар висловив обурення через поведінку народних обранців, які мають бронь від призову, але дозволяють собі легковажно міркувати про майбутнє країни в медіапросторі.
Також політик закликав колег припинити спекуляції на патріотичних почуттях і тверезо оцінювати власну роль у подіях, що відбуваються в країні.
Окремо народний обранець звернув увагу на роботу представників засобів масової інформації. На його думку, журналісти, які беззастережно приймають подібну риторику спікерів, втрачають професійні стандарти. Бужанський наголосив, що вміння критично мислити завжди було і залишається обов'язковим критерієм для якісної преси та роботи будь-якого медіа.
Своє звернення парламентар завершив словами підтримки та висловив глибокі співчуття родинам і близьким українців, які загинули внаслідок останніх ворожих атак у Харкові та столиці.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні вночі Росія випустила по Києву близько 30 балістичних ракет, через що є загиблі та поранені.