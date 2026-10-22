«Не треба робити з себе героя»: у Раді жорстко розкритикували колег, які закликають воювати ще 10 років

Останні масовані та жорстокі повітряні удари російських окупантів по Києву та Харкову, а також нещодавня критична ситуація у Дніпрі мають стати серйозним протверезним сигналом для українських політиків. На цьому наголосив народний депутат України Максим Бужанський, коментуючи публічні заяви деяких своїх колег по парламенту щодо довготривалої війни.

Максим Бужанський. Фото з відкритих джерел

Парламентар висловив обурення через поведінку народних обранців, які мають бронь від призову, але дозволяють собі легковажно міркувати про майбутнє країни в медіапросторі.

"Ці страшні обстріли — чергове попередження тим депутатам, які не підлягають мобілізації, проте в телеефірах розводять дискусії про те, що “Україна здатна вести війну ще упродовж десяти років”, — акцентує Максим Бужанський, засуджуючи відірваність політиків від реальності. — Не варто розлого міркувати про вчинки інших людей, особливо коли сам ти цього не робиш. Не потрібно приймати рішення за інших та визначати межу їхніх можливостей".

Також політик закликав колег припинити спекуляції на патріотичних почуттях і тверезо оцінювати власну роль у подіях, що відбуваються в країні.

"Не треба намагатися виглядати героєм, якщо насправді ним не є, — підкреслює нардеп, описуючи атмосферу в медійних студіях. — І не слід соромитися природного прагнення до завершення війни, коли ви затишно влаштувалися у кріслі перед камерами, відгородившись щільними шторами від заграви пожеж, які охоплюють київські житлові будинки, промислові підприємства та торговельні центри".

Окремо народний обранець звернув увагу на роботу представників засобів масової інформації. На його думку, журналісти, які беззастережно приймають подібну риторику спікерів, втрачають професійні стандарти. Бужанський наголосив, що вміння критично мислити завжди було і залишається обов'язковим критерієм для якісної преси та роботи будь-якого медіа.

Своє звернення парламентар завершив словами підтримки та висловив глибокі співчуття родинам і близьким українців, які загинули внаслідок останніх ворожих атак у Харкові та столиці.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні вночі Росія випустила по Києву близько 30 балістичних ракет, через що є загиблі та поранені.