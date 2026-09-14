«На граблях як на батуті»: Берлінська жорстко розкритикувала кадрову політику Зеленського після втечі Кравченка

Резонансний виїзд за кордон Генерального прокурора Руслана Кравченка та його подальше відсторонення викликали хвилю обурення серед українських військових і волонтерської спільноти. Відома громадська діячка та засновниця "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська повідомила, що разом із побратимами провела екстрене онлайн-обговорення ситуації в країні, за підсумками якого було сформовано жорсткий перелік вимог до чинної влади.

Марія Берлінська. Фото з відкритих джерел

Військові вимагають негайно повернути Кравченка в Україну, позбавити посади та відправити у найгарячіші точки фронту як звичайного солдата. Усі незаконно набуті статки самого посадовця та його підлеглих активісти закликають конфіскувати та конвертувати у безпілотники, наземні роботизовані комплекси й автомобілі для ЗСУ. Берлінська підкреслила, що такі самі жорсткі заходи мають стосуватися й представників НАБУ, САП чи інших антикорупційних структур, якщо в їхніх діях виявлять правопорушення.

Окремо волонтерка звернулася до Офісу Президента, нагадавши, що провали в кадровій політиці вже неодноразово оберталися кризами для країни.

"Президенту нагадати те, на чому він обпікся вже не раз, — зауважила Берлінська. — Х * йові призначення – х * йово закінчуються. На граблях як на батуті".

Головним системним кроком для подолання корупції в тилу, на думку побратимів, має стати обов'язкове залучення держслужбовців до реальних бойових дій. Громадськість вимагає термінового впровадження механізму, згідно з яким держчиновники всіх рангів зобов'язані проходити ротаційну службу безпосередньо на першій лінії фронту.

"Всі ці під * растично вилизані хлопчики, — емоційно підкреслила волонтерка, — повинні хоч трохи ризикнути своїми яйцями. Інакше вони і далі будуть пи * дити і з*обуватись".

Берлінська резюмувала, що корупційні скандали під час повномасштабної війни остаточно підривають міжнародну репутацію України, зазначивши, що навіть іспанські партнери вважають поточні події немислимим рівнем сорому для держави.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що керівники НАБУ і САП прокоментували, чи пов’язаний президент із скандалом щодо Руслана Кравченка.