«Люди мають жити в квартирах, а не біля підніжжя пам'ятників»: Бужанський розкритикував рішення уряду

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Недилько Ксения
Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про створення нового монументального об'єкта в столиці. Уряд планує встановити пам'ятник гетьману Івану Мазепі замість демонтованого раніше монумента Леніну, а також оголосити конкурс на найкращий архітектурний проєкт. Ця ініціатива викликала різку критику з боку народного депутата Максима Бужанського, який звернув увагу на недоречність таких витрат у часи, коли місто потерпає від обстрілів.
Максим Бужанський. Фото з відкритих джерел
Парламентар переконаний, що в умовах воєнного стану державні пріоритети мають бути зміщені в бік розв'язання гострих соціальних проблем, зокрема забезпечення дахом над головою тих, хто втратив усе.
Політик навіть запропонував з гумором охрестити майбутнє житло "мазепинцем", "мазеградом" або назвати будинок "мазепиним", аби це відповідало поточному ідеологічному вектору. За словами народного депутата, громадянам, чиї оселі знищені російськими бомбами або опинилися під окупацією, потрібні реальні квадратні метри, а не символічні споруди.
Нагадаємо, портал
"Коментарі" писав, що російські терористичні війська вранці 25 вересня
здійснили чергову атаку на Київ. Один із ударних безпілотників влучив у
багатоповерховий будинок у Печерському районі столиці. Внаслідок удару є
загиблий та постраждалі.