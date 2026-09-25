«Люди мають жити в квартирах, а не біля підніжжя пам'ятників»: Бужанський розкритикував рішення уряду

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про створення нового монументального об'єкта в столиці. Уряд планує встановити пам'ятник гетьману Івану Мазепі замість демонтованого раніше монумента Леніну, а також оголосити конкурс на найкращий архітектурний проєкт. Ця ініціатива викликала різку критику з боку народного депутата Максима Бужанського, який звернув увагу на недоречність таких витрат у часи, коли місто потерпає від обстрілів.

Максим Бужанський. Фото з відкритих джерел

"Смог і кіптява від пожеж у Києві, що палає, не здатні затьмарити радість від урядового рішення звести монумент Мазепі, — іронічно зауважив Максим Бужанський, коментуючи дії виконавчої влади".

Парламентар переконаний, що в умовах воєнного стану державні пріоритети мають бути зміщені в бік розв'язання гострих соціальних проблем, зокрема забезпечення дахом над головою тих, хто втратив усе.

"Хотілося б скромно поцікавитися, чи немає можливості паралельно запустити конкурс на створення типового проєкту багатоповерхівки, — наголосив Бужанський, пропонуючи альтернативу монументальному будівництву, — яка могла б прихистити мільйони внутрішньо переміщених осіб".

Політик навіть запропонував з гумором охрестити майбутнє житло "мазепинцем", "мазеградом" або назвати будинок "мазепиним", аби це відповідало поточному ідеологічному вектору. За словами народного депутата, громадянам, чиї оселі знищені російськими бомбами або опинилися під окупацією, потрібні реальні квадратні метри, а не символічні споруди.

"Громадяни не мають можливості оселитися біля підніжжя чергового монумента, їм необхідні власні квартири, — резюмував нардеп, висловивши обурення тим, скільки ще років змушені будуть чекати на допомогу українці, які залишилися без даху над головою".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російські терористичні війська вранці 25 вересня здійснили чергову атаку на Київ. Один із ударних безпілотників влучив у багатоповерховий будинок у Печерському районі столиці. Внаслідок удару є загиблий та постраждалі.



