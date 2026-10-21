«Гнати в шию»: у Раді вимагають гучних кадрових чисток в НБУ та МВФ на тлі обшуків НАБУ

Народний депутат Максим Бужанський жорстко розкритикував керівництво Національного банку України на тлі новин про слідчі дії антикорупційних органів. Парламентар заявив, що очільник НБУ вже давно мав залишити свою посаду, а його закордонні поїздки під час політичної кризи лише шкодять міжнародному іміджу держави. Також нардеп закликав негайно звільнити багаторічного представника України в МВФ Владислава Рашкована.

Андрій Пишний. Фото з відкритих джерел

Новина про те, що НАБУ та САП завітали з обшуками до керівника Головного банку країни Андрія Пишного, викликала бурхливу реакцію в політикумі. Народний депутат Максим Бужанський переконаний, що правоохоронні органи мали б діяти рішучіше, а кадрове питання щодо очільника регулятора назріло вже дуже давно.

"Не знаю, з якої причини НАБУ і САП прийшли до Пишного, але у відставку його потрібно було відправити давним-давно", — підкреслив нардеп, зауваживши, що про системні проблеми в інституції відкрито заявляли всі, хто "не хотів бути сліпим" чи навмисно заплющувати очі на ситуацію.

Окреме обурення законодавця викликала поведінка головного банкіра напередодні візиту детективів. На думку Бужанського, намагання високопосадовців сховатися від потенційного кримінального переслідування чи звільнення за кордоном є неприпустимими.

"Коли чиновник високого рангу, передчуваючи відставку, а можливо й кримінальне переслідування, починає ховатися від них, бігаючи по всіляких міжнародних конференціях, це завдає шкоди Україні", — пояснив політик класичне номенклатурне правило.

Бужанський іронічно додав, що очільник НБУ "бігав як поранений заєць по всіх Бангкоках планети", натякаючи на його участь у заходах МФВ. Депутат запропонував суспільству самостійно оцінити, "як це виглядає тепер в очах тих, з ким він там був присутній".

Проте лише звільненням керівника Нацбанку реформа фінансового сектору, на думку Бужанського, обмежуватися не повинна. Нардеп закликав звернути увагу на дипломатичне та фінансове представництво України за кордоном, яке роками залишається незмінним.

"Змінюючи голову НБУ, треба не забути замінити його протеже — представника України в МВФ Владислава Рашкована, який засидівся на посаді вже десять років", — акцентував парламентар.

Бужанський резюмував, що фінансисту "пора на відпочинок", нагадавши про його сумнівні ініціативи, які вдарили по українському бізнесу. Зокрема, саме Рашкована він назвав головним лобістом ідеї оподаткування дрібних підприємців.

"Саме він автор ідеї включити в умови МВФ введення ПДВ для ФОПів, — резюмував нардеп. — За одне це варто було б гнати в шию ".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що НАБУ і САП проводять обшуки у Нацбанку.