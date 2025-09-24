logo_ukra

Гетманцев знову цинічно познущався над українцями: викрито шокуючий факт
Гетманцев знову цинічно познущався над українцями: викрито шокуючий факт

Інформацію про французьку нерухомість Гетманцева вартістю 9,9 млн грн раніше оприлюднило "Слідство.Інфо".

24 вересня 2025, 16:00
Автор:
avatar

Клименко Елена

Нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев знову опинився в центрі критики. Причина — поєднання його публічних заяв щодо малого бізнесу з наявністю у власності елітної квартири у Франції вартістю майже 10 мільйонів гривень.

Гетманцев знову цинічно познущався над українцями: викрито шокуючий факт

Фото: з відкритих джерел

На це звернув увагу блогер і журналіст Денис Казанський, опублікувавши допис на своїй сторінці у Facebook. За його словами, Гетманцев, володіючи нерухомістю за кордоном, дозволяє собі риторику, яка обурює малий бізнес в Україні 

"Гетманцев має квартиру у Франції, де мешкає його родина. Водночас він постійно виступає з ініціативами, спрямованими проти малого бізнесу — то податки на продаж вживаних речей в інтернеті, то чергові наїзди на ФОПів. І все це виглядає як цинічне знущання з людей, які намагаються якось виживати у складні часи", — зазначив Казанський. 

Журналіст також підкреслив, що така поведінка політика викликає справедливе роздратування у суспільстві, адже її логіку важко пояснити навіть з політичної точки зору.

"Чому влада тримає поруч із собою подібного персонажа — залишається загадкою", — додає він. 

Інформація про французьку квартиру була раніше оприлюднена в розслідуванні "Слідства.Інфо", яке повідомляло про вартість нерухомості — 9,9 млн грн.

Своєю чергою, політолог Дмитро Чекалкін висловив сумніви щодо адекватності задекларованої вартості, наголосивши, що для французького ринку така ціна виглядає заниженою. 

Як вже писали "Коментарі", нещодавня заява президента США Дональда Трампа про готовність підтримати повернення всіх окупованих територій Україні викликала здивування серед політичних експертів та медіа. Своє бачення цієї риторики озвучив політтехнолог Тарас Загородній, зазначивши: така позиція є результатом зростаючої суб’єктності України на міжнародній арені, а не раптової зміни курсу.



