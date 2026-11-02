Фірма з оточення голови Держвідновлення Федорова прагне стягнути 69 млн грн. за роботи в окупації, які неможливо перевірити - ЗМІ

Будівельна компанія ТОВ “Мелсіті”, що належить представникам близького оточення голови Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури України Івана Федорова, намагається стягнути з держави платежі на суму понад 69 млн грн за будівництво льодової арени у окупованому Мелітополі. Перевірити виконання робіт через окупацію неможливо, при цьому частину актів чиновники з Мелітопольської адміністрації підписували восени 2022 року. 13 жовтня 2026 року на виконання рішення апеляційного суду було видано наказ про примусове повернення компанії коштів, йдеться в матеріалі УНІАН.

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Видання відзначає, що зведення арени мало відбуватися в дві черги. Перший контракт підписали з ТОВ “Мелсіті”, яка за повідомленнями ЗМІ підконтрольна людям з близького оточення тодішнього мера Мелітополя Федорова, в квітні 2021 року на суму понад 90 млн. грн. Обʼєкт мали завершити до дня незалежності в серпні, проте де-факто офіційне відкриття відбулось наприкінці грудня 2021 року. Проте уже всередині грудня Мелітопольська міська рада оголосила другу закупівлю – на понад 55 млн грн. на доопрацювання обʼєкту, контракт у лютому 2022 року знову підписали з ТОВ “Мелсіті”, роботи мали завершити до кінця червня 2022 року.

“Очевидно, що виконати загаданий міськрадою обсяг робіт ТОВ “Мелсіті” не мало змоги: за три тижні після підписання договору росіяни вторглися до України, за кілька днів Мелітополь було окуповано, а сам Федоров потрапив в полон. Чи дійсно була потреба у додатковій закупівлі і яким був реальний стан арени на момент її офіційного відкриття, а також чи здійснювалися хоч якісь роботи протягом цих трьох тижнів – уже неможливо перевірити”, — йдеться в матеріалі.

Проте восени 2022 року керівник департаменту комунального господарства Мелітополя Вікторія Репашевська затверджує акти виконаних робіт за нібито здійсненими роботами на 56 млн грн. “Це означає, що за роботи, які повинні були виконуватися протягом півроку, а були “виконані” за три тижні, ТОВ “Мелсіті” мало би отримати кошти в повному обсязі. Очевидно, що цього не сталось. Тоді товариство подало до суду на департамент ЖКГ у грудні 2023 року. Сума позову – 69 млн грн. Це основна сума договору плюс пеня, інфляційні втрати і штрафи за несвоєчасний розрахунок”, — йдеться в статті.

“Директор і формальний власник ТОВ “Мелсіті” Володимир Новосельцев стверджував у своїй заяві, що не просто завершив усі роботи, але ще й нібито зміг в травні 2022 року замовити послуги з технічного нагляду за станом виконаних робіт, а також через волонтерів, які працювали в окупованому Мелітополі, отримати відповідні акти. Згодом позивач додатково “пояснив”, що виконання робіт до 26 лютого підтверджують новини про відкриття арени у грудні 2021 року. Яка в цьому логіка – незрозуміло, адже договір було укладено 3 лютого”, — йдеться в матеріалі.

У Департаменті Мелітопольської мерії сам факт підписання Репашевською актів і прийняття робіт не заперечували. Єдиним аргументом проти була відмова платити пеню і штрафи. За час розгляду позову Федоров став головою Запорізької обласної адміністрації, а Репашевська очолила ДП “Місцеві дороги Запорізької області”, де ТОВ “Мелсіті” знову стало одним із ключових підрядників.

Втім, суд вирішив відмовити у задоволенні позову, оскільки підрядник не надав жодних інших доказів виконання робіт, окрім власне актів.

У вересні 2026 року Федоров став головою Державного агентства з відновлення та розвитку інфраструктури. За цей час справу розглянув суд апеляційної інстанції. Тут судді вирішили, що акти, надані мелітопольським ФОПом – це цілком повноцінне підтвердження виконання робіт, а повномасштабне вторгнення – не достатній аргумент, аби окуповане місто не могло розрахуватися за боргами. Після цього було видано судовий наказ про примусове стягнення коштів на користь “Мелсіті”.

Сам Федоров, ще перебуваючи формально на посаді мера Мелітополя, в 2023 році у коментарі ЗМІ заявляв, що "усі роботи, всі без винятку… були виконані ще до кінця 2021 року". Згодом він додав, що "всі будівельні роботи виконувалися до окупації", а збільшення вартості пояснив "відкоригованим проєктом", що був підготовлений у лютому. Хоча це прямо суперечить заявам його підлеглих у суді, які визнали, що після виконання основного контракту зʼясувалось, що необхідно замовити робіт іще на 56 млн грн. Крім того, це суперечить і твердженню підрядника, що він упорався з піврічним обсягом робіт за три тижні.

Видання відзначає, що, за даними систем закупівель, компанія “Мелсіті” за роки свого існування отримала підрядів від місцевих органів влади на 1,7 млрд грн, з них понад 500 млн грн – це кошти від ДП “МДЗО”, а значна частина решти – від комунальників Мелітополя. Обидві установи очолювала Репашевська, спочатку при мері Федорові, а потім при губернаторі Федорові. Разом із низкою інших фірм, повʼязаних із Федоровим, “Мелсіті” отримала близько 11 млрд грн підрядів за часи його підйому карʼєрною драбиною. Компанія фігурує у кримінальній справі Бюро економічної безпеки, яке виявило у Запорізькій області схему, фігуранти якої заволоділи понад 6,47 млн грн бюджетних коштів на фортифікаціях. Посадовців Мелітопольської РДА підозрюють у змові з приватними фірмами, серед яких “Мелсіті”.