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Федоров спробував записати успіх зі Старлінк на свій рахунок, але Маск зіпсував йому піар — військовий Сазонов

«Маск обнулив піар Мінцифри»: Сазонов заявив, що Федоров марно намагався записати заслуги зі Starlink на себе

15 жовтня 2026, 16:21
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Недилько Ксения

Михайло Федоров спробував представити відновлення роботи Старлінк на високих швидкостях як власне досягнення, однак Ілон Маск поставив його на місце, нагадавши, що ключові рішення щодо військової супутникової системи ухвалюють у США. На це звернув увагу військовослужбовець Кирило Сазонов.

Федоров спробував записати успіх зі Старлінк на свій рахунок, але Маск зіпсував йому піар — військовий Сазонов

Михайло Федоров

"Ілон Маск красиво поставив на місце Федорова у його спробі попіаритися на Старлінках. Рішення приймає не Маск, а уряд США і військові", — зазначив Сазонов.

Колишній міністр оборони Михайло Федоров повідомив про покращення роботи Старлінк на швидкості до 160 км/год та публічно подякував Ілону Маску за підтримку України. Заяву Федорова оперативно поширила "Українська правда", власником якої є інвестиційна компанія Томаша Фіали.

Федоров спробував записати успіх зі Старлінк на свій рахунок, але Маск зіпсував йому піар — військовий Сазонов - фото 2

                                                                                                                                                                                           

Однак у відповідь Маск уточнив, що військова система Starshield перебуває під контролем уряду США. За його словами, рішення щодо обмежень її використання ухвалюють американські військові, а остаточне слово залишається за президентом Сполучених Штатів.

Військовослужбовець Кирило Сазонов розцінив цю відповідь як спростування спроб Федорова використати ситуацію для власного піару.

Водночас у Міністерстві оборони підтвердили, що робота Starshield у русі відновилася і продовжується, що підтверджують звіти військових підрозділів.

При цьому саме Міноборони України займається комунікацію з американськими партнерами щодо з'ясування причин обмежень.



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