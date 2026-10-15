Федоров спробував записати успіх зі Старлінк на свій рахунок, але Маск зіпсував йому піар — військовий Сазонов

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Недилько Ксения
Михайло Федоров спробував представити відновлення роботи Старлінк на високих швидкостях як власне досягнення, однак Ілон Маск поставив його на місце, нагадавши, що ключові рішення щодо військової супутникової системи ухвалюють у США. На це звернув увагу військовослужбовець Кирило Сазонов.
Михайло Федоров
Колишній міністр оборони Михайло Федоров повідомив про покращення роботи Старлінк на швидкості до 160 км/год та публічно подякував Ілону Маску за підтримку України. Заяву Федорова оперативно поширила "Українська правда", власником якої є інвестиційна компанія Томаша Фіали.
Однак у відповідь Маск уточнив, що військова система Starshield перебуває під контролем уряду США. За його словами, рішення щодо обмежень її використання ухвалюють американські військові, а остаточне слово залишається за президентом Сполучених Штатів.
Військовослужбовець Кирило Сазонов розцінив цю відповідь як спростування спроб Федорова використати ситуацію для власного піару.
Водночас у Міністерстві оборони підтвердили, що робота Starshield у русі відновилася і продовжується, що підтверджують звіти військових підрозділів.
При цьому саме Міноборони України займається комунікацію з американськими партнерами щодо з'ясування причин обмежень.