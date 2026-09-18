Цензура від YouTube: розслідування про нове життя Януковича видалили за скаргою з РФ

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Недилько Ксения
Популярний український сатирично-аналітичний проєкт "Телебачення Торонто" зіткнувся із жорстким блокуванням свого контенту на міжнародній платформі через юридичні маніпуляції з боку Російської Федерації. Об'єктом атаки став резонансний матеріал, який розкривав деталі побуту та нові анкетні дані колишнього українського високопосадовця, що переховується від правосуддя.
Янукович та його дружина Людмила. Фото з відкритих джерел
Журналісти розповіли, що їхня робота викликала миттєву та агресивну реакцію у російському правовому полі одразу після того, як стала вірусною.
Формальним приводом для блокування всього масштабного матеріалу став крихітний фрагмент, де демонструвалися закриті елітні об'єкти, пов'язані із найближчим оточенням втікача.
Команда проєкту наразі шукає альтернативні юридичні та технічні шляхи, щоб повернути розслідування у публічний простір, оскільки вважає дії платформи YouTube потаканням російській цензурі та приховуванням інформації про осіб, які перебувають під міжнародними санкціями.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що експрезидент України Віктор Янукович, який утік до Росії після Революції Гідності, ймовірно, вже багато років проживає у закритій резиденції в Сочі разом з цивільною дружиною Любов'ю Полежай (Садиковою). Такого висновку дійшли журналісти проєкту "Телебачення Торонто", які провели масштабне розслідування про нинішнє життя родини колишнього президента.