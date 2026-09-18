Цензура від YouTube: розслідування про нове життя Януковича видалили за скаргою з РФ

Популярний український сатирично-аналітичний проєкт "Телебачення Торонто" зіткнувся із жорстким блокуванням свого контенту на міжнародній платформі через юридичні маніпуляції з боку Російської Федерації. Об'єктом атаки став резонансний матеріал, який розкривав деталі побуту та нові анкетні дані колишнього українського високопосадовця, що переховується від правосуддя.

Янукович та його дружина Людмила. Фото з відкритих джерел

Журналісти розповіли, що їхня робота викликала миттєву та агресивну реакцію у російському правовому полі одразу після того, як стала вірусною.

"За 10 днів наше відео набрало понад 1,5 мільйона переглядів і успішно дісталося до Росії, — діляться подробицями інциденту автори розслідування, описуючи ланцюжок залучених до цензурування осіб. Представники команди "Телебачення Торонто" зазначають: — Після цього YouTube видалив розслідування на вимогу російської агенції нерухомості, яку, за нашими даними, залучили юристи Януковича через його невістку. Будь-яку апеляцію нашого каналу наразі адміністрація YouTube повністю відхилила".

Формальним приводом для блокування всього масштабного матеріалу став крихітний фрагмент, де демонструвалися закриті елітні об'єкти, пов'язані із найближчим оточенням втікача.

"Формальні претензії стосуються лише 38 секунд відео, у яких глядачам показали елітний будинок у Підмосков’ї, що офіційно належить родині старшого сина Януковича, — пояснюють медійники суть юридичного конфлікту. Розповідаючи про залучення державних каральних органів РФ до блокування українського контенту, розслідувачі додали: — Російська агенція оперативно подала скаргу до корпорації Google через Московський міський суд, а до цього процесу практично одразу долучився Роскомнадзор".

Команда проєкту наразі шукає альтернативні юридичні та технічні шляхи, щоб повернути розслідування у публічний простір, оскільки вважає дії платформи YouTube потаканням російській цензурі та приховуванням інформації про осіб, які перебувають під міжнародними санкціями.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що експрезидент України Віктор Янукович, який утік до Росії після Революції Гідності, ймовірно, вже багато років проживає у закритій резиденції в Сочі разом з цивільною дружиною Любов'ю Полежай (Садиковою). Такого висновку дійшли журналісти проєкту "Телебачення Торонто", які провели масштабне розслідування про нинішнє життя родини колишнього президента.