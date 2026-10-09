Це не просто затримання: що сталося з Ткачем у Відні та чому виникли запитання

Українського журналіста Михайла Ткача 8 жовтня затримали у Відні. Відомо, що вранці 9 жовтня 2026 року його звільнили з-під варти. Загалом в австрійській поліції він перебував понад 12 годин. За офіційною інформацією, Ткач у Відні виконував редакційне завдання — шукав колишнього генерального прокурора України Руслана Кравченка.

Михайло Ткач. Фото з відкритих джерел

Головна редакторка “Української правди” Севгіль Мусаєва назвала самі звинувачення австрійських правоохоронців на адресу журналістів абсолютно безпрецедентними та такими, з якими редакція ніколи раніше не стикалася.

А тим часом міністр внутрішніх справ Герхард Карнер (ÖVP) у п'ятницю вдень на полях пресконференції повідомив причину затримання. За його словами, цього тижня у Відні було заарештовано чотирьох українців за підозрою у шпигунстві, пише новинний сайт Кleinezeitung.

“Двоє підозрюваних, заарештованих на початку тижня, вже перебувають під вартою. Відомого в Україні журналіста та оператора було взято під варту у четвер. Оператора досі утримують, тоді як журналіста вже звільнили”, — цитує міністра видання.

Йдеться, як зазначається на сайті, про журналіста Михайла Ткача, одного з найвідоміших журналістів-розслідувачів України.

Видання приводить слова речниці посольства України у Відні, однак не називаючи її: “Ми очікуємо своєчасної офіційної заяви від відповідних австрійських органів влади щодо обставин та правових підстав його арешту”.

Прокоментували ситуацію у Віденській прокуратурі.

“У ході інших розслідувань виникла підозра ще щодо двох осіб, але вона не була підтверджена”, – повідомила речниця Віденської прокуратури Ніна Буссек.

Як повідомляє сайт, йдеться про Ткача та Бондаренка.

“Одну з цих осіб було звільнено, а допит другої триває. Однак наразі, схоже, підозра проти них не підтверджується. Вона не змогла надати подальших коментарів”, — зазначається в повідомленні.

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