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Це не просто затримання: що сталося з Ткачем у Відні та чому виникли запитання

У МВС Австрії пояснили причину затримання українського журналіста та оператора

9 жовтня 2026, 15:02
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Кречмаровская Наталия

Українського журналіста Михайла Ткача 8 жовтня затримали у Відні. Відомо, що вранці 9 жовтня 2026 року його звільнили з-під варти. Загалом в австрійській поліції він перебував понад 12 годин. За офіційною інформацією, Ткач у Відні виконував редакційне завдання — шукав колишнього генерального прокурора України Руслана Кравченка. 

Це не просто затримання: що сталося з Ткачем у Відні та чому виникли запитання

Михайло Ткач. Фото з відкритих джерел

Головна редакторка “Української правди” Севгіль Мусаєва назвала самі звинувачення австрійських правоохоронців на адресу журналістів абсолютно безпрецедентними та такими, з якими редакція ніколи раніше не стикалася. 

А тим часом міністр внутрішніх справ Герхард Карнер (ÖVP) у п'ятницю вдень на полях пресконференції повідомив причину затримання. За його словами, цього тижня у Відні було заарештовано чотирьох українців за підозрою у шпигунстві, пише новинний сайт Кleinezeitung.

“Двоє підозрюваних, заарештованих на початку тижня, вже перебувають під вартою. Відомого в Україні журналіста та оператора було взято під варту у четвер. Оператора досі утримують, тоді як журналіста вже звільнили”, — цитує міністра видання.

Йдеться, як зазначається на сайті, про журналіста Михайла Ткача, одного з найвідоміших журналістів-розслідувачів України. 

Видання приводить слова речниці посольства України у Відні, однак не називаючи її: “Ми очікуємо своєчасної офіційної заяви від відповідних австрійських органів влади щодо обставин та правових підстав його арешту”. 

Прокоментували ситуацію у Віденській прокуратурі. 

“У ході інших розслідувань виникла підозра ще щодо двох осіб, але вона не була підтверджена”, – повідомила речниця Віденської прокуратури Ніна Буссек.

Як повідомляє сайт, йдеться про Ткача та Бондаренка. 

“Одну з цих осіб було звільнено, а допит другої триває. Однак наразі, схоже, підозра проти них не підтверджується. Вона не змогла надати подальших коментарів”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав, як Трамп, ймовірно, "дотискатиме" Зеленського. 



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Джерело: https://www.kleinezeitung.at/artikel/41340835/vier-ukrainer-unter-spionage-verdacht-in-wien-festgenommen
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