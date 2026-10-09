Це не просто затримання: що сталося з Ткачем у Відні та чому виникли запитання

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Кречмаровская Наталия
Українського журналіста Михайла Ткача 8 жовтня затримали у Відні. Відомо, що вранці 9 жовтня 2026 року його звільнили з-під варти. Загалом в австрійській поліції він перебував понад 12 годин. За офіційною інформацією, Ткач у Відні виконував редакційне завдання — шукав колишнього генерального прокурора України Руслана Кравченка.
Михайло Ткач. Фото з відкритих джерел
Головна редакторка “Української правди” Севгіль Мусаєва назвала самі звинувачення австрійських правоохоронців на адресу журналістів абсолютно безпрецедентними та такими, з якими редакція ніколи раніше не стикалася.
А тим часом міністр внутрішніх справ Герхард Карнер (ÖVP) у п'ятницю вдень на полях пресконференції повідомив причину затримання. За його словами, цього тижня у Відні було заарештовано чотирьох українців за підозрою у шпигунстві, пише новинний сайт Кleinezeitung.
Йдеться, як зазначається на сайті, про журналіста Михайла Ткача, одного з найвідоміших журналістів-розслідувачів України.
Прокоментували ситуацію у Віденській прокуратурі.
Як повідомляє сайт, йдеться про Ткача та Бондаренка.
Нагадаємо: портал "Коментарі" писав, як Трамп, ймовірно, "дотискатиме" Зеленського.