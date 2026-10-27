«Це дискримінація»: у Дніпрі суд зобов'язав ТЦК виключити трансгендерну жінку з реєстру «Оберіг»

Дніпропетровський окружний адміністративний суд ухвалив знакову постанову, захистивши права громадянки України, якій територіальний центр комплектування відмовив у виключенні з військового обліку після офіційної корекції статі.

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Спір виник через розбіжності у трактуванні правового статусу особи, яка раніше перебувала на обліку як чоловік. Як встановив суд, згідно з медичним свідоцтвом від 18 червня 2026 року, "позивачка змінила стать із чоловічої на жіночу", після чого отримала нове свідоцтво про народження та паспорт громадянина України з позначкою "Ж/F". У зв'язку з цим вона звернулася до військкомату з проханням оновити документи. Проте "ТЦК вважав, що офіційна зміна статі з чоловічої на жіночу не скасовує раніше набутого статусу військовозобов’язаної", обґрунтувавши це тим, що така процедура відсутня у переліку підстав для зняття з обліку, та вимагав проходження ВЛК.

Позивачка категорично не погодилася з вимогами військових та звернулася по судовий захист, доводячи, що норми мають застосовуватися до неї на загальних підставах, передбачених для жінок. Вона акцентувала, що "не має медичної або фармацевтичної освіти, а також спеціальності чи професії, яка передбачала б обов’язкове перебування жінки на військовому обліку". Жодних заяв про добровільне бажання бути військовозобов'язаною громадянка також не писала, тож будь-які правові підстави для її подальшого перебування в базах даних військових відпали.

Розглянувши матеріали справи № 160/22278/26, суд повністю підтримав позицію позивачки та визнав дії ТЦК незаконними. У рішенні наголошується, що "суд побачив дискримінацію" та вказав на недопустимість продовження застосування до жінки правового режиму, передбаченого для чоловіків. Судді підкреслили, що "позивачка не належить до категорій жінок, які підлягають обов’язковому військовому обліку", а відмова військкомату грубо порушує принципи рівності перед законом і правової визначеності.

За результатами розгляду суд "визнав відмову у виключенні з військового обліку протиправною, вказав на дискримінаційне ставлення та зобов’язав внести зміни до реєстру "Оберіг"", повністю задовольнивши позовні вимоги.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Верховна Рада наразі не розглядає законопроєктів про зниження мобілізаційного віку нижче 25 років або залучення жінок до лав Збройних сил України. Також найближчим часом змінювати нижню вікову межу призову не планують.