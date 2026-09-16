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Яке церковне свято16 вересня: що потрібно зробити для міцного здоров'я

У народі цей день називали Євфимія, а також Людмилин день - на честь святої Людмили, пам'ять якої також вшановується сьогодні

16 вересня 2026, 06:30
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Кравцев Сергей

16 вересня православні України, які живуть за новим церковним календарем, вшановують святу великомученицю Євфимію Всехвальну – одну з найшанованіших угодниць Божих, чий подвиг віри протягом століть залишається прикладом стійкості та духовної сили. Цей день здавна оточений особливими звичаями та прикметами, а саме свято сповнене глибокого сакрального змісту.

Яке церковне свято16 вересня: що потрібно зробити для міцного здоров'я

Прикмети 16 вересня. Фото: з відкритих джерел

У народі цей день називали Євфимія, а також Людмилин день — на честь святої Людмили, пам'ять якої також вшановується сьогодні. За традицією цього дня ловили й готували птицю — курку, качку, а іноді й дикого глухаря — а потім за її кісточками ворожили на майбутню зиму. Чим більше жиру на кістці — тим суворіші морози попереду, а тонка кісточка обіцяла м’яку зиму та ранню весну.

Головною героїнею столу в ці дні залишається капуста — час займатися заготівлями. Хазяйки квасять капусту, додаючи хтось яблука, хтось брусницю, моркву чи журавлину. Ще один звичай цього дня пов'язаний із водою: вважалося, що якщо добре викупатися чи попаритися у лазні, то до кінця року будуть здоров'я та достаток.

Є цей день і свої заборони. Не варто лінуватися і братися за нові справи, вирушати в далеку дорогу чи переїжджати, а також робити великі витрати — витрачені сьогодні гроші, за повір'ям, повернуться нескоро.

Наші пращури примітили, що наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде пізньою. Якщо стоїть тепла та суха погода – до пізньої зими без сильних морозів. Листя пожовтіло, але не опадає — осінь буде довгою і затяжною. Перелітні птахи ще не вирушили на південь — до теплої та тривалої осені. Грім гримить на Євфимію – зима виявиться малосніжною. Білка почала линяти зверху вниз — взимку чекай на часті відлиги. У цей період також йдуть у ліс за грибами — збирають опеньки, грузді, сироїжки.

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