Яке церковне свято було 29 вересня: кому не можна відмовляти у допомозі цього дня

29 вересня за новим церковним календарем православна церква в Україні вшановує пам'ять преподобного Феофана Милостивого та преподобного Киріака самітника – двох подвижників, чиї шляхи до святості пролягли через зовсім різний життєвий досвід. Один прославився безмежною щедрістю до нужденних, інший – суворим самітництвом та молитовним подвигом у пустелі.

Прикмети 29 вересня. Фото: з відкритих джерел

У народі свято називають Феофан Милостивий, а також просто Киріак. Вважається доброю справою подати милостиню та допомогти немічним і стражденним — купити продукти, навести порядок у домі, приготувати їжу або просто втішити добрим словом. Ранок зазвичай починають із відвідування храму — біля церкви зазвичай багато прохачів, і повз них намагаються не проходити байдуже.

За народними повір'ями, не можна проходити повз простягнуту руку – люди чекають допомоги, і байдужість до їхньої біди, як вважалося, позбавляє благословення. Не варто піднімати упущені кимось гроші – за прикметою, це може призвести до серйозних фінансових проблем, аж до втрати будинку. Не радять і бездумно витрачати гроші чи давати їх у борг – такі витрати, за повір'ям, не виправдають себе.

Прикмети дня підказують, якими будуть осінь і зима: тепло й сухо сьогодні — зима буде пізньою та м'якою; грім гримить — взимку випаде багато снігу; гуси ще не відлетіли — холодно буде нескоро; ввечері випав туман — решта осені буде сухою й теплою; зоряне небо — наступного року буде щедрий урожай; багато грибів у лісі — сніг випаде нескоро; вітер дме з півночі — зима буде лютою та сніжною; листя з берези та дуба опало повністю — з грудня по лютий особливих морозів не буде; ранковий вітер посилився вдень, а до вечора стих — кілька днів стоятиме ясна погода.

У народі кажуть, що цього дня святий Феофан "накидає жупан на сонце", тому погода зазвичай похмура, але тепла.

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