Яке церковне свято 12 жовтня: цей обряд обіцяє багатство та кохання

12 жовтня за новим церковним календарем православні вшановують Єрусалимську ікону Божої Матері, перед яким просять про захист і допомогу. З цією датою пов'язані свої традиції, народні звичаї та прикмети.

Прикмети 12 жовтня. Фото: з відкритих джерел

У народі 12 жовтня називають Андрон-звіздар — на честь святого Андрона (Андроніка), одного з трьох великомучеників, яких церква також вшановує цього дня.

Сьогодні на стіл зазвичай подають страви з грибів і м’яса, а також випічку з нового борошна. Вважається, що тоді рік буде ситим і благополучним, а в домі не закінчаться щастя й гроші. Гостям — рідним, друзям і сусідам — подають частування: якщо страви припадуть до душі, справи в родині налагодяться.

Сьогодні, як і в будь-яке інше церковне свято, не варто сваритися, засуджувати, заздрити та бажати зла. Слід уникати лихослів’я, пліток, жадібності та помсти, а також не відмовляти в допомозі тим, хто про неї просить.

З побутовими справами цього дня пов'язано одразу кілька заборон. Прибирання краще не робити, щоб не вимости з будинку щастя, — не радять також переставляти меблі, прати, білити стіни. Є й зворотна прикмета: якщо перед збиранням обв'язати віник білою стрічкою і пройтися ним по всіх кутках, то, навпаки, можна залучити в будинок багатство і любов.

Не варто починати великі справи: вважається, що цей день налаштований на інше, тому задумане все одно не справдиться або успіх виявиться недовгим. Тяжку фізичну працю краще перенести — інакше, за повір'ям, можуть початися болі в спині, хребті та суглобах.

За традицією цього дня до опівночі спостерігають за зірками: вважається, що вони нагадують погоду на найближчий час, урожайність наступного року, господарські справи та навіть долю людини. Якщо небо усипане яскравими зірками — зима буде морозною, а наступного року чекай на багатий урожай (у тому числі гороху). Зірки тьмяні – до відлиги, мерехтять – до зміни погоди, а якщо сильно блимають або відливають синім – скоро випаде сніг. Впала зірка – до вітряної погоди та сухого року, тоді й загадують бажання. У лісі багато грибів – сніг випаде нескоро. Туман випав увечері — до сухої та теплої осені. Чути грім – до теплої та снігової зими.

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