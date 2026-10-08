Яке церковне свято 8 жовтня: що сьогодні категорично заборонено

8 жовтня за новим церковним календарем православні згадують преподобну Пелагію Антіохійську. Вважається, що саме з цієї дати осінь остаточно входить у свої права.

Прикмети 8 жовтня. Фото: із відкритих джерел

У народі цей день називають Палашки. Сьогодні прийнято діставати теплі речі — куртки, шуби, шапки та рукавиці — перевіряти, чи не потрібен ремонт, і зашивати діряві кишені. Вважається, що дірява кишеня може "випустити" з дому гроші. Також сьогодні прийнято заносити в льохи та підвали соління та консерви.

Церква, як і завжди, нагадує про неприпустимість сварок, образ, лихослів'я, заздрощів, жадібності та засудження. Не можна відмовляти допомоги нужденним, якщо є така можливість – це вважається великим гріхом.

У народі сьогодні суворо не вітається ліньки – вважається, що ледарів, які нехтують традиціями, чекає злидні і холодна зима. Не варто пліткувати, обговорювати і засуджувати рідних і знайомих — за таке злослів'я, за повір'ям, можна поплатитися здоров'ям, а лайка і лихослів'я обіцяють порушникам як великі, так і дрібні неприємності. Пелагея, кажуть, взагалі не любить порожніх розмов — базіків та пліткарів, за прикметою, чекає ціла смуга невдач.

Є й незвичайні народні заборони: сьогодні намагаються не вирубувати старі дерева – вважається, що в них живуть душі померлих, а скрип гілок на вітрі – це їхній голос. Той, хто порушив цю заборону, за повір'ям, весь рік страждатиме від болю в кістках.

Прикмети дня підказують, якими будуть найближчі тижні та зима. Якщо тихий та ясний день сьогодні – така погода простоїть ще три тижні. Північний вітер – до холодної зими, південний – до м'якої, західний – до снігової. Хмари пливуть низько — незабаром грянуть морози. На березах ще тримається листя – зима прийде нескоро, а сніг ляже пізно.

Також якщо до цього часу в лісі ще є гриби, отже, холод теж не близький.

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