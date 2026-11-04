Яке церковне свято 4 листопада: де радять провести сьогоднішній день

4 листопада за новим церковним календарем православні християни вшановують пам'ять святителя Павла, митрополита Тобольського. Він увійшов в історію як видатний проповідник та богослов, який, незважаючи на обставини, принципово звертався до людей українською мовою.

Прикмети 4 листопада. Фото: з відкритих джерел

У народному календарі 4 листопада називають Єреміним днем, Єремеєм чи Єремою-домоседом. З цією датою пов'язане повір'я, що в цей час землею блукає нечиста сила, яка намагається проникнути в будинки. Тому наші пращури намагалися без особливої необхідності не покидати будинок і переносили далекі поїздки та важливі справи на другий день.

Щоб захистити оселю, наші предки використовували різні обереги. Над вхідними дверима та вікнами малювали хрести, а на підвіконня клали грона горобини, яку вважали надійним захистом від злих духів. Іноді над дверима також розміщували підкови, однак головними захисниками дому вважалися молитва та натільний хрест.

День радять провести будинки та присвятити його звичним господарським заняттям: готувати їжу, прибирати, наводити лад у дворі та господарських спорудах.

Цього дня не прийнято ходити в гості та приймати відвідувачів. Особливу увагу приділяють домашньому вогнищу — сусідам не позичають сірники, свічки, оскільки вірять, що разом із вогнем із дому можна віддати сімейне благополуччя та щастя.

Також у Єрьомін день забороняється: сваритися та лаятися, особливо подружжю – навіть невеликий конфлікт може надовго порушити мир у сім'ї; брати гроші в борг і позичати їх – це може призвести до фінансових втрат; розпочинати нові справи та важливі переговори – вони не принесуть бажаного результату; виявляти жадібність, заздрість і засуджувати інших, лінуватися чи відмовляти допомоги нужденним.

Вважається, що дотримання цих заборон допоможе вберегти будинок від бід, а сім'ю – від чвар та неприємностей.

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