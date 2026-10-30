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Яке церковне свято 30 жовтня: що сьогодні вважається добрим знаком

У народному календарі 30 жовтня називають Синичкин день

30 жовтня 2026, 06:50
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Кравцев Сергей

30 жовтня за новим церковним календарем православні віруючі вшановують Озерянську ікону Божої Матері, яку вважають небесною покровителькою Харкова та всієї Слобожанщини. Перед цим чином моляться про захист, допомогу у важких обставинах та заступництві Богородиці. Зі святом пов'язані народні звичаї, заборони та прикмети.

Яке церковне свято 30 жовтня: що сьогодні вважається добрим знаком

Прикмети 30 жовтня. Фото: із відкритих джерел

У народному календарі 30 жовтня називають Синичкин день. Вважається, що до цього часу до людських осель перебираються зимуючі птахи — синички, снігурі, свиристелі, щеглі та сойки. Одне з пояснень назви свята пов’язане з іменами священномученика Зіновія та його сестри Зіновії — синичку в давнину ласкаво називали зінькою.

Цього дня прийнято підгодовувати птахів, майструвати для них годівниці та залишати частування біля будинку. Синицям дають несмажене несолоне насіння і просо. За народним повір'ям, турбота про пернатих приваблює до будинку удачу та достаток.

30 жовтня також присвячують добрим справам та турботі про близьких – запрошують у гості рідних, сусідів та знайомих, збираються за спільним столом. Господині готують пироги, млинці, вареники, м'ясні страви, рибу, подають соління та варення. Вважалося, що праця та добрі вчинки у цей день допомагають залучити добробут, а нове знайомство може виявитися корисним.

З Синичкиним днем пов'язані й народні заборони. Наші пращури вірили, що неробство обіцяє грошові труднощі, а жорстоке поводження з птахами і навіть грубі слова на їхню адресу можуть викликати неприємності. Цього дня намагалися не ризикувати, не братися за сумнівні справи та не укладати угоди з незнайомцями.

Особливу увагу цього дня приділяли синицям: за народними повір'ями, їхня поведінка допомагала визначити, наскільки близький настання зими. Тому поява птахів біля будинку вважалася нагадуванням про те, що настав час подбати про годівниці та запас корму для пернатих.

Побачити синицю сьогодні вважається добрим знаком, а зграя птахів біля будинку віщує благополуччя.

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