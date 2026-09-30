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Яке церковне свято 30 вересня: що потрібно зробити для здоров'я та захисту від бід

У народі цей день називають Михайлом Солом'яним - назва походить від давнього обряду: саме в цей день міняли солому в ліжках

30 вересня 2026, 06:40
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Кравцев Сергей

30 вересня за новим церковним календарем згадують святителя Михайла – першого митрополита Київського, чиє ім'я пов'язане із самим початком християнської історії Київської Русі.

Яке церковне свято 30 вересня: що потрібно зробити для здоров'я та захисту від бід

Прикмети 30 вересня. Фото: з відкритих джерел

У народі цей день називають Михайлом Солом'яним — назва походить від давнього обряду: саме в цей день міняли солому в ліжках. Стару спалювали, а новою набивали матраци та подушки. Вважалося, що цей ритуал захищає від лихого ока та нещасть на весь рік.

За народними звичаями сьогодні прийнято викупатися, одягнути чистий одяг та змінити постільну білизну, обов'язково потрібно викуповувати дітей – тоді не вболіватимуть. У будинку наводять лад, а поріг окроплюють святою водою – для захисту від злих сил.

Церква цього дня застерігає від сварок та лайки, лихослів'я та пліток, заздрощів та жадібності – відмова у допомозі, образи, помста, засудження та розпач сьогодні неприпустимі.

За народними повір'ями, цього дня не радять лінуватися — святий Михайло все життя провів у працях та турботах. Не рекомендується носити брудний чи поношений одяг та взуття – вважається, що це може притягнути хвороби та нещастя. Не варто починати ремонт або нове будівництво — вірять, що роботу не вдасться завершити вчасно, а зроблене швидко прийде непридатним.

У ліс сьогодні краще не ходити і не затримуватись на природі – вважається, що напередодні Покрови там особливо активна нечиста сила, а зламані гілки чи вирвані з коренем рослини сприймали як її слід.

Прикмети дня підказують, якими будуть найближчі дні та зима. Якщо випав перший сніг, то справжня зима прийде нескоро. Суха та тепла погода – зима затримається у дорозі. Дощ пішов сьогодні – узимку буде багато снігу. Похмурий ранок — попереду ще будуть теплі дні. Місяць не видно через туман — до негоди.

Якщо журавлі вже полетіли на південь – похолодає рано, а зима буде холодною.

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