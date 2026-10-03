Яке церковне свято 3 жовтня: що потрібно з'їсти для захисту від пристріту

3 жовтня православна церква за новим стилем згадує священномученика Діонісія Ареопагіта — афінського мудреця та члена верховного суду, який зрікся язичницької мудрості заради віри у Христа.

Прикмети 3 жовтня. Фото: із відкритих джерел

У народі цей день називають Денис Зимовий — до цього часу дедалі сильніше відчувається наближення зими.

За повір'ями, у цей час по землі бродять "осінні лихоманки" — злі духи, що насилають на людей хвороби, порчу та пристріт. Захиститися від них допомагають прості обереги: радять з’їсти зубчик часнику або шматочок цибулі з сіллю — вважається, що це не тільки зміцнює імунітет, а й оберігає від пристріту. Також прийнято носити з собою шматочок осикової кори — це дерево здавна шанують як цілюще й захисне.

Вважається, що як проведеш цей день, так і відповість тобі світ, тож сьогодні намагаються допомогти ближнім і зберегти в душі доброту та спокій.

Церква цього дня, як і завжди, не схвалює сварок, злості, засудження, заздрості та жадібності. Не можна відмовляти допомоги тим, хто її просить, — відмова, за повір'ям, може обернутися бідою.

У народі 3 жовтня вважається одним із найпростіших і найнебезпечніших днів, тому з ним пов'язано чимало заборон. Вікна надовго не відчиняють — вважається, що разом із протягом у будинок можуть проникнути "осінні лихоманки" та нечиста сила. Не радять піднімати гроші чи чужі речі, знайдені на дорозі, особливо на перехрестях, — за прикметою, разом із ними можна "прийняти" чужі хвороби та злидні. Не рекомендується також виносити сміття: разом з ним, за повір'ям, можна "винести" з дому удачу та благополуччя.

Прикмети дня підказують, яким буде залишок осені та зима. Якщо випав туман, а в повітрі літає біле павутиння — до сухої та довгої осені. Стоїть суха погода – взимку буде мало снігу. Шишки на ялинках ростуть низько – морози вдарять рано, якщо високо – холоди прийдуть лише наприкінці зими. Шипшина знову зацвіла — осінь буде довгою і теплою. Галки збираються в зграї та влаштовують галасливий "пташиний базар" — погода найближчими днями буде ясною та теплою. Горобці зграйками перескакують з місця на місце — перед негодою шукають укриття.

Вважається, що Денис "відчиняє ворота зимі" — якщо день видався теплим, морозів можна не чекати до Артем'єва дня.

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