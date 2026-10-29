Яке церковне свято 29 жовтня: кого не можна пускати цього дня до будинку

29 жовтня за новим церковним календарем православні віруючі вшановують пам'ять святої Анастасії Римлянини, яку вшановують як заступницю людей, які переживають труднощі та випробування. З цією датою пов'язані народні звичаї, заборони та погодні прикмети, за якими судили про майбутню зиму.

Прикмети 29 жовтня. Фото: з відкритих джерел

У народному календарі 29 жовтня називають Анастасією Вівчарницею, а також Вівчарним днем. Цього дня господарі моляться за здоров’я домашніх тварин і просять уберегти стада від хвороб та хижаків.

В цей час також завершують стрижку овець. Перед роботою господарі за звичаєм кладуть невеликий клаптик вовни в ножиці — так, за повір'ями, вони задобрюють злих духів і захищають тварин від напастей.

На Анастасю Овечницю господині печуть пироги з борошна нового врожаю та збирають родину за спільним столом. Вважається, що спільна трапеза допомагає зберегти в будинку мир, згоду та достаток. День також присвячують турботі про близьких та зміцненню сімейних стосунків.

З Анастасією Овечницею пов'язані й народні заборони. Цього дня не радять сваритися подружжю — після такої сварки помиритися буде непросто, а сімейний конфлікт може затягнутися, а також запрошувати до будинку незнайомців – це призведе до розбратів у родині та фінансових втрат.

Наші пращури помітили, якщо у цей день погода погодяться з нами. Зі святом пов'язані такі народні прикмети. Якщо на деревах з'явився іній – скоро потеплішає, а якщо іній був уночі, вдень снігопаду не чекали. Дме південно-західний вітер — очікуються дощі та негода. Вночі небо ясне та зіркове — вранці буде сонячно. Йде дощ чи сніг — на Михайлів день очікується відлига. Голуби воркують — погода стане теплішою.

За народними повір'ями, Анастасія Овечниця відкриває зимові дорогу.

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