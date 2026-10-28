Яке церковне свято 28 жовтня: що найсуворіше заборонено робити жінкам у цей день

28 жовтня за новим церковним календарем православні згадують святу Параскеву Іконійську, відому в народі як Параскева П'ятниця. З цим днем пов'язані давні звичаї, погодні прикмети та заборони, яких дотримувались наші предки.

Прикмети 28 жовтня. Фото: з відкритих джерел

У народній традиції святу Параскеву П'ятницю вважають покровителькою жінок, сім'ї та шлюбу, тому її також називають Баб'єю заступницею. Вважається, що молитва до святої допомагає знайти сімейне благополуччя, зустріти гідного супутника життя, впоратися з труднощами у вихованні дітей та попросити про здоров’я близьких.

Вшанування Параскеви в народній культурі згодом переплелося зі стародавніми слов'янськими уявленнями про Макошу (Мокошу) — покровительку жіночого початку, родючості та домашнього вогнища. З цим пов'язують і особливе ставлення до п'ятниці, і назву Бабина заступниця.

За народними повір'ями, образ святий у домі приносить щастя та благополуччя, а також захищає від хвороб. Ікону Параскеви традиційно прикрашають квітами та цілющими травами. За старих часів вірили, що такі рослини мають особливу силу: їх прикладали до хворих місць, а настої і відвари використовували в домашніх лікувальних обрядах.

З народним календарем пов'язані і спеціальні заборони на Параскеву П'ятницю. За давніми повір'ями, цього дня жінкам слід відмовитися від важкої роботи вдома та рукоділля. Наші пращури вважали, що порушення цих правил може спричинити неприємності та сімейні негаразди.

Що не рекомендується робити 28 жовтня: сваритися з рідними та з'ясовувати стосунки – за народними повір'ями, конфлікти можуть порушити мир у сім'ї та призвести до самотності у старості; шити, вишивати, в'язати та прясти — вважалося, що рукоділля у цей день загрожує хворобами та іншими неприємностями; прати, прибирати та займатися важкою домашньою роботою – у народній традиції такі заняття у свято намагалися відкласти; насміхатися з інших і висміювати чужі біди — предки вірили, що така поведінка може обернутися неприємностями для самої людини.

Ці заборони відносяться до народних повір'їв та звичаїв, а не до обов'язкових церковних розпоряджень.

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