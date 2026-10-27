Яке церковне свято 27 жовтня: чому сьогодні не можна порушувати обіцянки

27 жовтня за новим церковним календарем православні віруючі в Україні вшановують пам'ять преподобного Нестора Літописця Києво-Печерського — ченця, вченого та автора однієї з найважливіших пам'яток давньоруської літератури. З його ім'ям пов'язана історія літописання та збереження пам'яті про події далекої епохи.

Прикмети 27 жовтня. Фото: з відкритих джерел

У народі 27 жовтня називають Несторовим днем, Днем обітниці або Зароком на Параскеву — пам'ять великомучениці Параскеви-П'ятниці відзначають наступного дня. За старовинним повір’ям, у цей день важливо давати обіцянки, пов’язані з добрими справами, допомогою іншим та власним благополуччям. Вважається, що виконана обітниця допомагає здійснити заповітне бажання, зберегти достаток і захистити сім’ю від неприємностей.

Головне правило — обіцяти тільки те, що справді під силу виконати. За старих часів заможні люди бралися побудувати храм, допомогти з ремонтом церкви, придбати для неї ікони або пожертвувати гроші. Ті, хто не мав великих коштів, обіцяли старанніше працювати, відмовитися від шкідливих звичок або підтримати тих, хто її потребує. У храм також приносили хліб, пироги, одяг, рушники та інші подарунки.

Обітницю можна давати на різний термін — виконати обіцянку того ж дня або протягом року.

Особливо важливим цей день вважався для сімей, де рідні перебували на війні. Люди приносили в храм хустку, освячували її і передавали захиснику, вірячи, що ця річ убереже її від небезпеки.

За традицією, сьогодні в будинку потрібно навести лад: витерти пил, помити підлогу, позбутися непотрібних речей. Ще один звичай пов'язаний із хрещенням дітей: у давнину намагалися проводити цей обряд саме в цей день — вірили, що свята Параскева оберігатиме дитину і не залишить її у скрутну хвилину.

З народними повір'ями пов'язані й особливі заборони: не можна порушувати цю обіцянку — за повір'ям, людина, яка не дотримується слова, ризикує втратити успіх і достаток; не слід відмовляти у допомозі та милостині — у цей день намагаються підтримувати тих, хто опинився у скрутному становищі, і не проходити повз чужу біду; не варто робити необдумані вчинки — перед важливим рішенням краще все ретельно зважити, щоб не зіткнутися з неприємними наслідками; не рекомендується переїдати і вдаватися до надмірностей.

Також не варто ставитись до своїх слів легковажно. За повір'ям, забута або навмисно порушена обіцянка може обернутися неприємностями для самої людини та її сім'ї.

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